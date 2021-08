Copa do Brasil: Com um a menos, Flamengo faz 4 a 0 contra o Grêmio fora de casa

Todos os gols saíram no segundo tempo, quando a equipe já estava sem Isla, expulso no fim da primeira etapa

Flamengo abre larga vantagem para as semifinais



No Rio Grande do Sul, o Grêmio recebeu o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e saiu com a derrota por 4 a 0, mesmo tendo um jogador a mais. Sendo assim, o Tricolor Gaúcho tentará a recuperação na partida de volta do dia 14 de setembro, no Maracanã. Lembrando que nessa fase não existe o ‘gol fora’ como vantagem. O primeiro tempo foi marcado pelas lesões de jogadores importantes, dos dois lados. Douglas Costa e Bruno Henrique sentiram e tiveram que ser substituídos ainda no primeiro tempo. Com o jogo mais truncado, a maior emoção dos 45 minutos iniciais foi a expulsão de Isla, que levou dois cartões amarelos. O placar só foi movimentado no segundo tempo. Logo aos oito minutos, o zagueiro Bruno Viana abriu o placar para o rubro-negro. Porém, demorou para sair o segundo. Apenas aos 40 minutos, Michael fez o segundo do time visitante. Nos acréscimos, Rodinei e Victor Santos, de pênalti, fecharam o marcador em 4 a 0.