Copa do Brasil: Athletico-PR vence Santos por 1 a 0 e sai na frente em duelo das quartas de final

Renato Kayser marcou o único gol na Arena da Baixada; jogo de volta será em 14 de setembro, na Vila Belmiro

CARLOS MARTINI/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Kayser comemora o gol da vitória do Athletico no jogo



Na abertura das quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense venceu o Santos por 1 a 0, na Arena da Baixada, e abriu vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro. Nessa fase o ‘gol fora de casa’ não conta como vantagem, ou seja, o duelo ainda está aberto. O primeiro tempo foi bem disputado. O placar foi aberto cedo, logo aos 16 minutos, o Athletico-PR balançou as redes com Renato Kayser depois de uma cobrança de escanteio. Minutos antes a equipe da Baixada teve uma boa chance com Carlos Sanchez, que chutou para fora. Atrás do marcador, o Santos se lançou mais ao ataque e colocou o goleiro atleticano para trabalhar. Os donos da casa diminuíram o ritmo. Porém, nos minutos finais o Furacão voltou a assustar e quase ampliou.

Na volta do intervalo, o Santos continuou tentando igualar o placar, mas no último quarto do campo tinha dificuldades para finalizar. Aos 21, os santistas reclamaram de um possível pênalti após a bola bater na mão de um jogador do Athletico, mas a arbitragem mandou seguir o jogo. Aos 39, os donos da casa conseguiram marcar mais um gol, mas Mingotti estava adiantado e o lance foi anulado. Assim como no primeiro tempo, o Furacão cresceu nos minutos finais e levou perigo ao gol de João Paulo.