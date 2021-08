Fortaleza busca empate no fim e deixa tudo aberto no duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil

No Morumbi, o São Paulo abriu 2 a 0 com Rigoni e o Leão empatou com Pikachu e Romarinho

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo no Morumbi foi bem disputado



Na noite desta quarta-feira, 25, o São Paulo recebeu o Fortaleza, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e levou empate nos acréscimos. O resultado de 2 a 2 deixa tudo aberto para a partida de volta, que acontecerá no Ceará no dia 15 de setembro. Nessa fase da competição não existe ‘gol fora de casa’ como vantagem. Dentro de campo o Fortaleza criou mais jogadas ofensivas e construiu melhor seu jogo nos primeiros minutos. O São Paulo também não ficou pra trás e chegou algumas vezes ao ataque, mas sem tanta objetividade. A partir dos 25 minutos, o jogo ficou mais truncado e com os cearenses aparecendo mais na área de Volpi. No retorno do intervalo, a partida continuou equilibrada, mas bem menos intensa do que na primeira etapa. O lance de maior perigo foi aos 21 minutos, com chute de fora da área de Robson, que passou muito próximo da trave.

No lance seguinte, Rigoni recebeu na direita e deu um drible, chutou no cantinho de Boeck e com desvio a bola morreu no fundo da rede, abrindo o placar. Precisando de um gol, o Fortaleza se arriscou e deixou muito espaço para o adversário e aos 33, o atacante voltou a decidir. De frente para o goleiro do Leão, Rigoni tocou na saída de Boeck e ampliou o marcador para 2 a 0. Aos 38 minutos, Pikachu ainda diminuiu em saída errada de Volpi. Nos acréscimos, Romarinho apareceu na pequena área para cabecear pro fundo das redes e empatar o jogo.