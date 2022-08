Copa do Brasil: Flamengo divulga relacionados para jogo contra o São Paulo; veja

O Rubro-Negro visita o Tricolor nesta quarta-feira, 24, no Morumbi, pela rodada de ida da semifinal

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vidal marca seu primeiro gol com a camisa do Flamengo contra o Atlético-GO



O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do São Paulo, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 24, no Morumbi, pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil. Ainda sem contar com os lesionados Rodrigo Caio e Bruno Henrique, o técnico Dorival Júnior não deve ter maiores problemas para o duelo diante do Tricolor. Após preservar vários atletas no empate diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico levará seus principais nomes para a capital paulista. Assim, o Rubro-Negro deverá ser escalado com: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro. O jogo de volta está agendado para 14 de setembro, no Maracanã.