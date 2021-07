Copa do Brasil: Grêmio vence o Vitória por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final

Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa marcaram os gols do Tricolor Gaúcho; jogo de volta será na próxima terça-feira, dia 3

Staff Images Ricardinho comemora o primeiro gol do Grêmio no jogo



O time de Felipão começou a caminhada nas oitavas de final da Copa do Brasil com vitória. O Grêmio fez 3 a 0 contra o Vitória, no Barradão, e se coloca em vantagem para a avançar às quartas de final. O jogo foi morno e com a posse de bola bem dividida para as duas equipes, mas foram os visitantes que arriscaram mais e por isso saíram na frente. Aos 30 minutos, Lucas Silva cruzou na área, a bola sobrou para Ricardinho que dominou e finalizou no fundo das redes. O lance foi revisado pelo VAR e validado. No segundo tempo logo aos oito minutos, Darlan cortou e passou para Ricardinho, que rolou para Léo Pereira ampliar o placar. Nos acréscimos, Diogo Barbosa marcou e fechou o placar em 3 a 0. A volta acontece na próxima terça-feira, dia 3, na Arena do Grêmio, às 19h (horário de Brasília). Também nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Criciúma por 2 a 1.