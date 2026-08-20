Copa do Mundo feminina 2027: veja onde a Seleção Brasileira irá jogar
A seleção brasileira conheceu, nesta quinta-feira (20), os estádios onde realizará seus jogos na Copa do Mundo Feminina de 2027. Como anfitrião do torneio, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e fará a abertura do torneio no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 24 de junho.
Na sequência, pela segunda rodada, no dia 29, a seleção jogará em São Paulo, na Neo Química Arena. Por fim, pela última rodada da fase de grupos, atuará em Brasília, no Mané Garrincha, em 4 de julho.
Já no mata-mata, os locais vão depender da posição em que o Brasil se classificar. Assim, se for primeiro de sua chave, o caminho será Arena Castelão nas oitavas de final, Mineirão nas quartas e Neo Química Arena na semifinal.
Porém, se passar em segundo, será Mineirão nas oitavas, Arena Castelão nas quartas e Maracanã na semifinal. O Maracanã será o palco se a seleção feminina chegar à decisão da Copa do Mundo. Caso dispute o terceiro lugar, o confronto será realizado na Neo Química Arena.
Caminho do Brasil:
- FASE DE GRUPOS
- 1ª rodada – Maracanã
- 2ª rodada – Neo Química Arena
- 3ª rodada – Mané Garrincha
- SE FOR LÍDER
- Oitavas de final – Castelão
- Quartas de final – Mineirão
- Semifinal – Neo Química Arena
- DISPUTA PELO 3º LUGAR
- Neo Química Arena
- FINAL
- Maracanã
Assuntos
continue lendo
- Palmeiras alivia crise com classificação, cumpre meta e garante R$ 9 milhões Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Com gol de Arrascaeta, Flamengo elimina Cruzeiro e vai às quartas da Libertadores Estadão Conteúdo · há 12 horas
- Palmeiras vence Cerro Porteño e garante vaga nas quartas da Libertadores Estadão Conteúdo · há 14 horas
- Cerro Porteño x Palmeiras: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo Jovem Pan · há 18 horas