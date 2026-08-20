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Copa do Mundo feminina 2027: veja onde a Seleção Brasileira irá jogar

Caso chegue à final, Seleção disputará a decisão no Maracanã

Estadão Conteúdo

Copa do Mundo feminina 2027: veja onde a Seleção Brasileira irá jogar
O Maracanã será o palco se a seleção feminina chegar à decisão da Copa do Mundo. Caso dispute o terceiro lugar, o confronto será realizado na Neo Química Arena. Reprodução / CBF

A seleção brasileira conheceu, nesta quinta-feira (20), os estádios onde realizará seus jogos na Copa do Mundo Feminina de 2027. Como anfitrião do torneio, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e fará a abertura do torneio no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 24 de junho.

Na sequência, pela segunda rodada, no dia 29, a seleção jogará em São Paulo, na Neo Química Arena. Por fim, pela última rodada da fase de grupos, atuará em Brasília, no Mané Garrincha, em 4 de julho.

Já no mata-mata, os locais vão depender da posição em que o Brasil se classificar. Assim, se for primeiro de sua chave, o caminho será Arena Castelão nas oitavas de final, Mineirão nas quartas e Neo Química Arena na semifinal.

Porém, se passar em segundo, será Mineirão nas oitavas, Arena Castelão nas quartas e Maracanã na semifinal. O Maracanã será o palco se a seleção feminina chegar à decisão da Copa do Mundo. Caso dispute o terceiro lugar, o confronto será realizado na Neo Química Arena.

Caminho do Brasil:

  • FASE DE GRUPOS
  • 1ª rodada – Maracanã
  • 2ª rodada – Neo Química Arena
  • 3ª rodada – Mané Garrincha
  • SE FOR LÍDER
  • Oitavas de final – Castelão
  • Quartas de final – Mineirão
  • Semifinal – Neo Química Arena
  • DISPUTA PELO 3º LUGAR
  • Neo Química Arena
  • FINAL
  • Maracanã

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