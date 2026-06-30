Adversária das oitavas, Brasil nunca venceu a Noruega

As equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, nas quais a seleção escandinava venceu duas

Jogador da Noruega, Haaland comemora gol contra o Iraque em partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2026

O Brasil conheceu nesta terça-feira (30) a adversária das oitavas de final após a Noruega aplicar 2 a 1 na Costa do Marfim. Além de vencer a equipe escandinava para se manter viva no Mundial, a Seleção Brasileira também terá um importante desafio de superar o tabu a favor dos noruegueses.

Na história do futebol masculino, as equipes se enfrentaram quatro vezes. Em nenhum confronto, o Brasil anotou vitória. Foram dois empates em 1 a 1 e dois triunfos para a Noruega.

Em Copas do Mundo, as equipes se enfrentaram uma única vez na fase de grupos do Mundial de 1998. Na ocasião, Bebeto abriu o placar para a Seleção Brasileira já no segundo tempo. Pouco depois, Tore André Flo descontou, e Kjetil Rekdal virou para os noruegueses.

O confronto mais recente entre as equipes foi em 2006 nos Amistoso Preparatório para a Copa do Mundo. O placar ficou em 1 a 1, com gols de Morten Pedersen e de Daniel Carvalho.

Também em Amistoso Preparatório, o Brasil e a Noruega duelaram em 1997. Com dois de Tore André Flo, a equipe escandinava aplicou 4 a 2 sobre a Seleção Brasileira. Também balançaram as redes Petter Rudi, Egil Østenstad, Djalminha e Romário.

O primeiro jogo entre Brasil e Noruega foi em 1988 em Amistoso Preparatório. Com gols de Jan Åge Fjørtoft e Edmar, as equipes ficaram no 1 a 1.

O próximo duelo entre Brasil e Noruega será no domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium.