Além de França x Inglaterra: relembre as últimas disputas de 3º lugar da Copa
França e Inglaterra disputam neste sábado (18), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Eliminadas nas semifinais por Espanha e Argentina, respectivamente, as seleções europeias encerram a participação no torneio da Fifa em um confronto que também vale uma premiação de US$ 29 milhões (cerca de R$ 148 milhões) ao vencedor – o perdedor recebe US$ 27 milhões (cerca de R$ 138 milhões).
Na Copa do Catar, em 2022, a Croácia conquistou o terceiro lugar sobre o Marrocos por 2 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Os croatas chegaram ao duelo após perderem para a Argentina nas semifinais, enquanto os marroquinos, responsáveis pela melhor campanha de uma seleção africana em Mundiais, foram derrotados pela França.
Na Copa da Rússia, em 2018, a Bélgica levou o terceiro lugar ao derrotar a Inglaterra por 2 a 0, em São Petersburgo. Os belgas haviam sido eliminados pela França na semifinal, enquanto os ingleses perderam para a Croácia na prorrogação.
Em 2014, no Brasil, a Holanda venceu a seleção brasileira por 3 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Brasil chegou ao confronto após a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, enquanto os holandeses foram eliminados pela Argentina nos pênaltis.
Na África do Sul, em 2010, a Alemanha superou o Uruguai por 3 a 2, no Nelson Mandela Bay Stadium. Os alemães haviam sido derrotados pela Espanha na semifinal, e os uruguaios perderam para a Holanda.
Já em 2006, na Alemanha, os anfitriões venceram Portugal por 3 a 1, na Arena Stuttgart, e garantiram a terceira colocação. A seleção alemã havia caído diante da Itália nas semifinais, enquanto os portugueses foram eliminados pela França.
Em 2002, na edição do pentacampeonato do Brasil, a Turquia venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, em Daegu. Os europeus foram eliminados nas semifinais pelo Brasil, enquanto os asiáticos caíram para a Alemanha.