Ancelotti diz que Neymar pode atuar por 90 minutos: ‘Está se comportando bem’

Atacante entrou no segundo tempo da partida contra a Escócia e não jogou contra o Japão, mesmo com o empate persistindo até a reta final de jogo

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que Neymar está recuperado fisicamente e possui condições de atuar durante os 90 minutos. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo na quinta-feira (2), três dias antes do confronto contra a Noruega, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.

“Sim. Ele pode jogar 90 minutos” Carlo Ancelotti sobre Neymar

Segundo o treinador, embora Neymar não esteja conformado em ficar no banco de reservas, o atleta tem um comportamento profissional e respeitoso. Ancelotti destacou que o atacante treina em alta intensidade e está pronto para ser utilizado conforme a necessidade da equipe. “Ele tem experiência para manejar os minutos do jogo, o ritmo. Quando eu entender que a equipe precisa dele, vou colocá-lo”, explicou.

Sobre o duelo de domingo (5), Ancelotti disse que espera uma partida de alta dificuldade técnica e mental. O técnico destacou a organização defensiva da Noruega e a presença do centroavante Erling Haaland, a quem definiu como um dos melhores jogadores do mundo.

“A Noruega é uma boa equipe, com bons jogadores. O [centroavante Erling] Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Sempre é difícil. Mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo”, afirmou Ancelotti.

Estrela de Vini Jr.

Perguntado sobre Vinicius Júnior, Ancelotti disse que o sucesso do jogador é uma combinação de um talento excepcional com a humildade. No entanto, o técnico ressaltou que a seleção não deve depender exclusivamente de um “craque”, mas sim de um conjunto de jogadores de alto nível que trabalhem em função do coletivo.

“A torcida precisa de um craque. Mas aqui, na seleção, nós não precisamos de um craque. Precisamos de jogadores de alto nível que possam ajudar a equipe”, disse.

A preparação para as oitavas de final também lida com desfalques. O treinador voltou a confirmar que o meia Lucas Paquetá precisará de mais tempo de recuperação para voltar a jogar, enquanto o atacante Raphinha apresenta evolução clínica. Ancelotti atribuiu a frequência de lesões à alta intensidade do futebol atual, mas afirmou que o elenco de 26 convocados oferece peças de reposição à altura.

“Por sorte Raphinha está se recuperando. Paquetá precisará de um pouco mais de tempo. Mas isso é parte do futebol porque a intensidade do jogo agora é muito alta. É bem mais fácil um jogador sofrer uma lesão” Carlo Ancelotti

Pressão da torcida

Com a experiência de quem já comandou equipes em mais de 1.400 partidas, o italiano afirmou que mantém o equilíbrio diante da pressão da torcida. Ele descreveu a posição de treinador como o elo mais frágil do esporte, uma vez que o mérito das vitórias é dado aos atletas, enquanto a responsabilidade pelas derrotas recai sobre o técnico.

“É frágil porque o êxito é dos jogadores, e a culpa é do treinador. Por isso é o lado mais débil”, disse o italiano.

Ancelotti projetou o futuro da seleção brasileira, citando nomes como Endrick, Estêvão, Militão e Rodrygo como jogadores que devem integrar o grupo na Copa do Mundo de 2030. O treinador elogiou a formação de talentos no Brasil e destacou que, no futebol moderno, a genética e a tradição precisam estar aliadas ao profissionalismo e ao conhecimento tático para que os resultados apareçam.

“O talento, há 30 anos, era suficiente para ganhar. Hoje ele, sozinho, não é suficiente. É preciso apoiar, ajudar o talento com o profissionalismo, o conhecimento, o aspecto físico, a seriedade, o caráter, para que o talento possa fazer a diferença”, finalizou.