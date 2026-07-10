Argentina invicta e Suíça em busca do sonho; os confrontos das seleções na história

As seleções da Suíça e da Argentina, atual campeã do Mundial, vão fazer seu oitavo confronto oficial, fechando a fase de quartas de final da Copa do Mundo no sábado (11), a partir das 22h (de Brasília).

Os sul-americanos têm ampla vantagem histórica sobre os europeus. Em sete jogos disputados, a seleção argentina nunca perdeu para os suíços, acumulando cinco vitórias e dois empates, com 15 gols marcados e apenas 3 sofridos.

Dos sete confrontos, dois aconteceram durante Copas do Mundo, na fase de grupos em 1966 e nas oitavas de final de 2014, com vitória argentina em ambas as ocasiões. Os demais encontros aconteceram em amistosos internacionais.

Copa do Mundo de 1966

Foi o primeiro confronto da história entre os dois países, quando a Argentina venceu com gols de Luis Artime e Ermindo Onega, garantindo sua classificação para as quartas de final. Naquela edição, realizada na Inglaterra, os suíços acabaram eliminados na primeira fase.

Placar: Argentina 2 x 0 Suíça

Data: 19 de julho de 1966

Local: Hillsborough Stadium, Sheffield (Inglaterra)

Amistoso Internacional 1980

A maior goleada da história da dupla aconteceu em um amistoso logo após a Argentina conquistar sua primeira taça do Mundial, na Copa do Mundo de 1978. Jogando em casa, os argentinos dominaram completamente os suíços com gols de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Daniel Valencia, Diego Maradona e Daniel Passarella.

Placar: Argentina 5 x 0 Suíça

Data: 16 de dezembro de 1980

Local: Estádio Chateau Carreras, Córdoba (Argentina)

Amistoso Internacional 1984

Em 1984 foi a primeira vez que a dupla se enfrentou na casa dos suíços. A equipe argentina, que iniciava o ciclo sob o comando de Carlos Bilardo rumo ao título de 1986, venceu com gols de José Daniel Ponce e Oscar Garré.

Placar: Suíça 0 x 2 Argentina

Data: 1º de setembro de 1984

Local: Wankdorfstadion, Berna (Suíça)

Amistoso Internacional 1990

A Suíça só conseguiu empatar com a Argentina no quarto encontro, pouco antes da Copa do Mundo de 1990 na Itália. Abel Balbo marcou para os argentinos, enquanto Kubilay Türkyilmaz empatou para os donos da casa.

Placar: Suíça 1 x 1 Argentina

Data: 8 de maio de 1990

Local: Wankdorfstadion, Berna (Suíça)

Amistoso Internacional 2007

A primeira partida da dupla no século XXI, mas um empate com um gol para cada lado. Na casa dos suíços, Carlos Tevez abriu o placar de cabeça para a Argentina ainda no primeiro tempo, mas Marco Streller empatou para a Suíça na segunda etapa.

Placar: Suíça 1 x 1 Argentina

Data: 2 de junho de 2007

Local: St. Jakob-Park, Basileia (Suíça)

Amistoso Internacional 2012

O quarto jogo seguido na casa dos suíços ficou marcado como o primeiro hat-trick de Lionel Messi com a camisa da seleção principal da Argentina. Xherdan Shaqiri fez o gol de honra da equipe suiça.

Placar: Suíça 1 x 3 Argentina

Data: 29 de fevereiro de 2012

Local: Stade de Suisse, Berna (Suíça)

Copa do Mundo de 2014

O duelo mais importante e recente da história entre os dois países aconteceu aqui no Brasil, nas oitavas de final, e foi decidido somente na prorrogação. Após um empate persistente por 0 a 0 no tempo regulamentar, Messi fez uma jogada individual e tocou para Di María, que bateu para marcar aos 118 minutos, já no segundo tempo da prorrogação.

Placar: Argentina 1 x 0 Suíça

Data: 1º de julho de 2014

Local: Arena Corinthians, São Paulo (Brasil)

Copa do Mundo de 2026

As seleções voltam a se enfrentar em mais um confronto durante Mundiais, o mais próximo da taça na história entre as duas equipes. A Argentina levantou o trófeu da última Copa do Mundo e chega às quartas de final tendo vencido todas as partidas até aqui, apesar da dificuldade nas duas partidas da fase eliminatória, contra Cabo Verde e Egito.

A Suíça chega às quartas com duas vitórias magras no mata-mata, 2 a 0 na segunda fase do mundial, e ganhou somente nos pênaltis em seu confronto das oitavas, contra a Colômbia, sem gols no tempo regulamentar.

A Argentina chega como favorita para o confronto, com Messi na artilharia da competição e buscando manter o troféu do Mundial na América do Sul. Porém, a Suíça chega com o objetivo de fazer sua primeira vitória sobre os argentinos da história e avançar para a semifinal pela primeira vez em sua história.