Argentina volta a jogar mal, mas elimina a Suíça na prorrogação e vai à semifinal da Copa

Jogando com um jogador a mais, equipe sul-americana teve dificuldades diante da defesa sólida do adversário, mas golaço de Julian Álvarez garantiu a classificação

A Argentina voltou a passar sufoco, mas venceu a Suíça por 3 a 1 na prorrogação neste sábado (11) e avançou à semifinal da Copa do Mundo de 2026. Mac Allister abriu o placar para os argentinos de cabeça e Ndoye empatou para os suíços no tempo normal. No segundo tempo da prorrogação, Julian Álvarez acertou um lindo chute de fora de área, no ângulo, para garantir a classificação dos atuais campeões do Mundial. Já no último minuto, Lautaro Martinez matou o jogo em contra ataque.

Agora, a Argentina pega a Inglaterra para disputar uma vaga na decisão.A partida será realizada na próxima quarta-feira (15), às 16h. Os ingleses, também na prorrogação, eliminaram a Noruega, algoz do Brasil.

Um dia antes, França e Espanha fazem a outra semifinal.