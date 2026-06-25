Brasil enfrentará o Japão na segunda fase da Copa do Mundo

O Brasil conheceu nesta quinta-feira (25) seu adversário da segunda fase da Copa do Mundo. A Seleção vai enfrentar o Japão, que ficou com a segunda vaga do Grupo F após empate em 1 a 1 com a Suécia na última rodada da fase de grupos. O jogo está marcado para acontecer na segunda-feira (29), às 14h.

Em Copas, Brasil e Japão já se enfrentaram quatro vezes.

BRASIL 4 × 0 CHINA – Seogwipo – 08.06.2002

BRASIL 4 × 1 JAPÃO – Dortmund – 22.06.2006

BRASIL 2 × 1 COREIA DO NORTE – Joanesburgo – 15.06.2010

BRASIL 4×1 COREIA DO SUL – ESTÁDIO 974 – DOHA – 05.12.2022

As Seleções se enfrentaram pela última vez em outubro de 2025, em um amistoso que o Brasil saiu na frente com 2 a 0, mas levou a virada dos japoneses. O jogo terminou 3 a 2.

Classificação do Brasil

GILSON MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

A canarinha garantiu sua vaga na quarta-feira (24) após vencer a Escócia por 3 a 0 no último jogo da fase de grupos do Grupo C. O resultado assegurou o Brasil na primeira colocação, o que faz com que o confronto seja com o segundo colocado do Grupo F.

VIni Jr. e Matheus Cunha foram os autores dos gols que colocaram a Seleção na próxima fase – conhecida como 16 avos – da Copa do Mundo. O camisa 7 do Brasil, entrou na lista de jogadores que disputam a artilharia do campeonato. Está empatado na segunda posição com o francês Mbappé e o norueguês Haaland.

Já o Japão, que entrou em campo na segunda posição, manteve a posição ao empatar com a Suécia, que ficou com o terceiro lugar e 4 pontos.