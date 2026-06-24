Com show de Vini Jr., Brasil vence a Escócia e se classifica em 1º lugar no retorno de Neymar à Copa

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24). A partida aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. Com o resultado, o Brasil está classificado para a próxima fase em primeiro lugar do Grupo C e joga contra Japão, Holanda ou Suécia na fase de 32 avos.



A Seleção Brasileira chegava à partida como favorita, vindo de um empate na estreia com Marracos por 1 a 1 e uma vitória contra o Haiti por 3 a 0. O time tinha a baixa de Raphinha, que lesionou a coxa na última partida. Rayan ficou responsável pela posição no lado direito do campo. Já Neymar voltou para o time, pelo menos no banco, à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

A Escócia queria chegar pela primeira vez às fases eliminatórias da Copa do Mundo. Venceu o fraco Haiti por 1 a 0 e perdeu para Marrocos pelo mesmo placar. O time de Steve Clarke sonhava com a vitória para garantir que avançaria de fase.

O clima no estádio antes da partida parecia o de uma partida no Brasil, com direito a hino cantado a plenos pulmões pela arquibancada. A Flórida é o estado americano com mais brasileiros como residentes.

O saldo de gols seria o critério de desempate para liderança do grupo se Marrocos vencesse o Haiti. Logo, cada gol valia ouro para o Brasil. Com 7 minutos, a Seleção, que marcava alto e com intensidade, aproveitou uma bobagem da zaga para abrir o placar em Miami. Mais um gol de Vinícius Júnior, que entra na briga pela artilharia com os craques Messi, Haaland e Mbappé.

Esse não seria o último. Antes de partir para o intervalo, o camisa 7 ainda marcou mais um gol com um belo passe de Bruno Guimarães. O brasileiro tem 4 gols, o mesmo do francês e do norueguês, e um atrás da lenda argentina.

Na segunda etapa, Bruno Guimarães fez uma bela jogada, chamando a defesa escocesa para dançar, e deixou Matheus Cunha na cara do gol, sozinho para ampliar. O domínio do Brasil foi total, no melhor jogo de Ancelotti com a Seleção nesta Copa do Mundo, e dá um pouco de esperança de que o time pode melhorar e bater de frente com as grandes favoritas da competição.

O show de Vini Jr.

Jogando com o estranho conjunto de camiseta amarela, shorts brancos e meias brancas, a Seleção Canarinho abriu o placar aos 7 minutos de jogo. Marcando a Escócia no campo dela, Rayan aproveitou a falta de atenção de Scott McKenna, tomou a carteira dele, já fazendo um passe para Vinicius Junior, que continua fazendo uma excelente Copa.

O craque do Real Madrid driblou o goleiro Angus Gunn e finalizou de gol aberto. O clima no estádio continuou empurrando o time. Em momento em que a torcida cantava alto, Vini Jr. roubou a bola do zagueiro Jack Hendry e anotou seu segundo gol. O árbitro mexicano César Ramos Palazuelos entendeu que o brasileiro fez falta ao roubar a bola e anulou o gol.

A decisão foi muito questionável. Quem chuta o jogador brasileiro é o escocês, já que Vini toma a frente da jogada, e não o contrário. A torcida brasileira protestou muito contra a decisão e mandou seu tradicional recado ao árbitro.

Voltando da pausa para a hidratação, a Escócia voltou melhor e chegou pelas primeiras vezes ao ataque. Mas a pressão brasileira continuava forte. Rayan quase fez um belo gol de fora da área, mas a bola saiu pela trave esquerda.

Quase no fim da primeira etapa, a defesa escocesa ainda teve que tirar uma bola praticamente em cima da linha depois de boa jogada na área com Vini Jr., de novo.

Mas a bola procura ele e a noite era de Vini Jr. Depois de bate-rebate na zaga, com bola roubada de Matheus Cunha, ele passa para Bruno Guimarães, que achou o camisa 7 no segundo pau, passando por cima da zaga e goleiro, para finalizar de cabeça e anotar o seu segundo gol.

Para vencer e convencer

Seguindo a toada do primeiro tempo, Vini Jr. quase marcou o terceiro depois de uma bola enfiada por Lucas Paquetá, mas não bateu com força suficiente para a bola passar por cima da perna do goleiro escocês. Mandou depois uma bomba de fora da área, sem medo de testar Gunn.

Em um contra-ataque, Bruno Guimarães dançou com a zaga escocesa, puxou a marcação e deixou Matheus Cunha sozinho para ampliar o placar.

Até o goleiro Alisson estava bem na partida. Quando foi acionado em cabeçada de Scott McTominay, fez uma defesa difícil em uma cabeçada para baixo.

Faltava ainda mais uma coisa. Neymar Jr., que não atuava pela Seleção desde 2023, voltava a campo para vestir a Amarelinha. Matheus Cunha deu lugar ao camisa 10.

Neymar pouco fez, mas finalizou uma bola no gol. A decisão de colocá-lo em campo mais parecia ser para dar ritmo de jogo ao craque e atender ao clamor popular pela sua volta. No fim, o que importava mesmo era a conquista do primeiro lugar no Grupo C, que coloca o Brasil na próxima fase para enfrentar Holanda, Japão ou Suécia na fase de 32 avos. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29.