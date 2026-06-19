Brasil x Haiti: veja a provável escalação da Seleção para o jogo desta sexta

Comandados de Carlo Ancelotti buscam os primeiros três pontos no torneio, depois de o empate contra Marrocos, no último dia 13

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na primeira partida, a equipe busca os primeiros três pontos na competição.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti sinalizou que deve promover mudanças pontuais na equipe titular em relação ao jogo de estreia. Sem contar com Neymar, que permanece em recuperação física, a comissão técnica avalia opções no meio-campo e no ataque.

“A equipe não ficou contente porque a estreia não foi boa, principalmente o primeiro tempo. Amanhã já vamos fazer um jogo diferente, com muito mais qualidade”, disse Ancelotti, em coletiva na quinta-feira (18).

Sobre Endrick, muito pedido para ser ter mais minutos, Ancelotti fez elogios ao ex-atacante do Palmeiras, chamou o atacante do Real Madrid de fora de série, mas voltou a pedir paciência.

“Vou colocar o Endrick no momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante nesta Copa do Mundo”, respondeu o italiano, que treinou o garoto em sua primeira temporada na Europa, no Real Madrid.

Confira a provável escalação:

A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Paquetá (Danilo Santos); Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Já o Haiti chega para o jogo após perder por 1 a 0 para a Escócia na estreia. A seleção haitiana tenta somar seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo. O destaque da equipe é o centroavante Frantzdy Pierrot, que atua ao lado de Wilson Isidor e Jean-Ricner Bellegarde, jogadores com passagem pelo futebol inglês.

Ficha técnica

Local: Lincoln Financial Stadium, Filadélfia (EUA)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Arbitragem: Alejandro Hernández (Espanha), auxiliado por Jose Enrique Naranjo (Espanha) e Diego Sánchez (Espanha)