Neymar não viajará para Filadélfia para partida da Seleção contra o Haiti

Informação foi divulgada pela CBF no final da manhã desta quinta-feira (18)

Neymar não viajará para a Filadélfia, nos EUA, para a segunda rodada da Copa do Mundo contra o Haiti. A informação foi divulgada pela CBF no final da manhã desta quinta-feira (18).

Segundo a confederação, ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do processo de recuperação da lesão, “fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park”.

Na quarta-feira (17), o camisa 10 da Seleção Brasileira participou do seu primeiro treino coletivo desde que foi convocado para a Copa. Na chegada ao treino, o atacante passou por uma espécie de “batismo” dos companheiros de equipe, o chamado “corredor polonês”.

Caminho de Neymar na Copa

Neymar foi anunciado na lista para a Copa do Mundo, mesmo com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sentida em partida do Santos contra o Coritiba, um dia antes da convocação para o Mundial.

No amistoso contra o Egito, dia 6 de junho, primeiro já nos Estados Unidos, Neymar não viajou junto com a equipe de Ancelotti. O camisa 10 ficou em Nova Jersey, focado em fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física, no centro de treinamentos da Seleção nos EUA, o Columbia Park.

A primeira partida oficial da Seleção na Copa, quando o Brasil empatou com o Marrocos com um gol de cada lado, Neymar esteve presente, sentou no banco de reservas e interagiu com o time e os torcedores, mas ainda sem condições de entrar em campo.

A próxima partida da seleção canarinha será na sexta-feira (19), enfrentando o Haiti pela fase de grupos.