CBF divulga boletim sobre estado de Neymar: ‘Boa evolução’

De acordo com o órgão, jogador seguirá 'o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou nesta segunda-feira (08) o estado de saúde do Neymar, que está tratando uma lesão na panturrilha. Segundo as informações, o jogador foi submetido a ressonância magnética e o exame apontou “boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados”. De acordo com a CBF, ele seguirá “o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira.”

Neymar está em tratemtno de uma lesão na panturrilha direira com a CBF desde o dia 27 de maio, quando a equipe de Carlo Ancelotti se apresentou na Granja Comary para dar início a preparação para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho – a estreia do Brasil é no dia 13 de junho contra o Marrocos.

Diferente com que havia sido divulgação pelo Santos, que se tratava de um edema, o médico da Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, informou no dia 28 de maio que após exames ficou constatado que o atleta, na verdade, estava com uma lesão de grau 2, que ameaça a participação de Neymar na Copa do Mundo – ele pode ser substituído até o dia 12 de junho.

“A lesão muscular de grau dois compromete de 5% a 50% da secção transversa da panturrilha. Se ela for mais próxima de 5%, a recuperação é rápida; agora, se for mais próxima de 50%, vai demorar mais, e o prazo pode ser de duas a seis semanas”, explicou.

O jogador desfalcou o elenco dos dois últimos amistosos antes da estreia. Contra o Panamá e Egito.

Neymar sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e sua recuperação levará de duas a três semanas, informou nesta quinta-feira (28) o médico da Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Isso coloca em risco a participação do craque na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar foi a grande surpresa na lista de 26 convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a Copa, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. O camisa 10 da Seleção está indo para sua quarta Copa do Mundo. Ele não era convocado desde o dia outubro de 2023, a última vez que vestiu a camisa do Brasil tinha sido contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da América do Sul.