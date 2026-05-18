Com Neymar, Ancelotti convoca Seleção para disputa da Copa; veja lista

Essa é a primeira vez que o camisa 10 do Santos é convocado pelo técnico italiano; Brasil estreia no próximo dia 11

@rafaelribeirorio I CBF A CBF informou que a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês



O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta segunda-feira (17) os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputada no México, Estados Unidos e Canadá. O evento em que o treinador italiano anunciou a lista final aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: (3)

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Weverton (Grêmio)

Defensores: (9)

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus-ITA)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG-FRA)

Wesley (Roma-ITA)

Meio-campistas: (5)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad-SAU)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes: (9)

Endrick (Real Madrid-ESP)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Igor Thiago (Brentford-ING)

Luiz Henrique (Zenit-RUS)

Matheus Cunha (Manchester United-ING)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Rayan (Bournemouth-ING)

Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP)

Abaixo, a Jovem Pan apresenta o cronograma do Brasil até a fase de grupos da Copa.

Apresentação

A CBF informou que a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês, com exceção dos brasileiros envolvidos na final da UEFA Champions League, entre Paris Saint-Germain x Arsenal, que acontecerá no dia 30, em Budapeste, na Hungria.

A partir do dia 27, começa a preparação da seleção para o torneio.

Amistosos pré-Copa

Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.

No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

Fase de grupos da Copa

Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Números de Ancelotti na Seleção

No dia 5 de junho de 2026, fará um ano de Ancelotti fez o seu primeiro jogo no comando da Seleção Brasileira, em um empate de 0 a 0 contra o Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os números do italiano no comando da amarelinha são: