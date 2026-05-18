Com Neymar, Ancelotti convoca Seleção para disputa da Copa; veja lista
Essa é a primeira vez que o camisa 10 do Santos é convocado pelo técnico italiano; Brasil estreia no próximo dia 11
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta segunda-feira (17) os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputada no México, Estados Unidos e Canadá. O evento em que o treinador italiano anunciou a lista final aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Confira a lista de convocados:
Goleiros: (3)
Alisson (Liverpool-ING)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Weverton (Grêmio)
Defensores: (9)
Alex Sandro (Flamengo)
Bremer (Juventus-ITA)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit-RUS)
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)
Léo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (PSG-FRA)
Wesley (Roma-ITA)
Meio-campistas: (5)
Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
Casemiro (Manchester United-ING)
Danilo Santos (Botafogo)
Fabinho (Al Ittihad-SAU)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes: (9)
Endrick (Real Madrid-ESP)
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
Igor Thiago (Brentford-ING)
Luiz Henrique (Zenit-RUS)
Matheus Cunha (Manchester United-ING)
Neymar Jr. (Santos)
Raphinha (Barcelona-ESP)
Rayan (Bournemouth-ING)
Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP)
Abaixo, a Jovem Pan apresenta o cronograma do Brasil até a fase de grupos da Copa.
Apresentação
A CBF informou que a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês, com exceção dos brasileiros envolvidos na final da UEFA Champions League, entre Paris Saint-Germain x Arsenal, que acontecerá no dia 30, em Budapeste, na Hungria.
A partir do dia 27, começa a preparação da seleção para o torneio.
Amistosos pré-Copa
Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.
No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.
Fase de grupos da Copa
Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.
O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.
Números de Ancelotti na Seleção
No dia 5 de junho de 2026, fará um ano de Ancelotti fez o seu primeiro jogo no comando da Seleção Brasileira, em um empate de 0 a 0 contra o Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os números do italiano no comando da amarelinha são:
- 10 jogos
- 5 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas
- 18 gols marcados
- 8 gols sofridos
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