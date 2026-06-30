Com dois de Mbappé, França atropela Suécia por 3 a 0 e vai às oitavas da Copa do Mundo

Seleção Francesa assume a artilharia do Mundial e enfrenta o Paraguai na próxima fase

França veneu a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30) e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo com uma brilhante atuação de Olise e Mbappé, que marcou duas vezes para os franceses. O terceiro gol foi feito por Marcola, com assistência do camisa 11, logo no início do segundo tempo.

Os dois gols marcados nesta terça coloca Mbappé na vice-liderança da artilharia da Copa do Mundo, com 18 gols, atrás do argentino Lionel Mess, que tem 19.

Com os três gols, a equipe francesa assume a liderança de artilharia da competição, passando Alemanha e Holanda, que foram eliminadas em na fase eliminatória na segunda-feira (29). Com a vitória, a Seleção da França vai enfrentar o Paraguai, que surpreendeu em sua estreia na segunda fase do Mundial, vencendo a tetracampeã Alemanha nos pênaltis.

A partida, já pelas oitavas de final, vai acontecer no sábado (4), às 18h (de Brasília).

A França chegou à fase eliminatória invicta e assim segue. A equipe de Deschamps se classificou como líder do Grupo I, vencendo as três partidas da primeira etapa, contra Senegal, Iraque e Noruega.

A Suécia foi uma das equipes que conseguiu sua classificação após ficar em terceiro na sua chave. A Seleção Sueca começou os jogos do Grupo F vencendo a Tunísia, depois perdeu para a Holanda e terminou empatando com o Japão.

Primeiro tempo

O duelo começou intenso com vários ataques de ambos os lados, sem chances reais de gols das seleções, mas uma chuva de habilidade, principalmente dos atacantes franceses. Aos 19 minutos, o atacante francês do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, fez uma jogada individual e chegou com velocidade na área, mas chutou com muita força e por cima do goleiro sueco, perdendo a chance de abrir o placar.

Menos de um minuto depois, Mbappé recebeu um passe após um erro de toque do meio-campo sueco e colocou a bola nas redes pela primeira vez, em um chute forte tirando do goleiro. Porém, o lance foi anulado por impedimento.

Logo após a pausa para hidratação, aos 27 minutos, uma jogada ensaiada deu uma boa chance aos suecos de marcarem seu primeiro gol. Uma cobrança de falta jogou a bola pela lateral da barreira, mas Isak bateu fraco e o goleiro conseguiu a defesa.

Com o passe de Mbappé na entrada da área aos 31 do primeiro tempo, Rabiot recebeu a bola e bateu para o gol, mas o goleiro sueco fez boa defesa com o pé e impediu o gol.

Em uma sequência de ataques dos franceses, mais uma boa chance. Mbappé recebeu a bola já dentro da área, bateu colocada no canto do gol, mas pegou na trave. A bola ainda bateu na defesa, mas foi interceptada pelo goleiro antes de entrar.

Rabiot tenta o passe para a entrada da área, mas a bola bate em Svensson aos 35 e sobe. Olise tentou uma bicicleta que pegou na trave. Dembélé ainda tentou aproveitar o retorno, mas bateu por cima em mais uma grande chance francesa.

A Suécia rapidamente ataca com Elanga, que avança pelo lado direito do ataque, cruza para a área, e Isak tenta um toquinho na bola, mas ela vai para fora.

Aos 41, mais uma chance de Olise, que fez uma bela jogada e chutou de perna esquerda, de fora da área, uma bola curva, mas que passou ao lado da trave.

Olise estava inspirado e tentou mais um chute no canto do goleiro, que pulou e salvou nos últimos centímetros.

Mas a França não ia deixar o jogo ir para o intervalo sem marcar. Em uma cobrança de escanteio rápida de Dembélé para Olise, que devolveu para o camisa 7 tocar curto para Mbappé, que avançou, pedalou na área, tirou um zagueiro e chutou no meio dos outros para finalizar de direita e abrir o placar.

A Suécia não ficou parada e tentou empatar em um ataque pela direita do ataque. Uma rápida troca de passes dos suecos permitiu que Elanga ficasse com a bola próximo à linha final e tocasse para a área. A bola pegou no zagueiro e sobrou para o Gyökeres, que chutou para fora.

A última chance sueca no primeiro tempo acabou frustrada pelo bandeirinha, que viu Svensson adiantado e marcou o impedimento, enquanto o jogador pedia falta, caído no gramado dentro da área.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem substituições e com um reinício de partida um pouco mais lento, com a Suécia mais fechada.

Mas não foi suficiente e, aos 7 minutos do segundo tempo, a França ampliou a vantagem para 2 a 0. Em uma troca de passes rápida que começou antes do meio do campo, a bola chegou a Olise na entrada da área, que passou com precisão pelo meio das pernas do defensor para Marcola bater forte e mudar o placar.

Mais uma chance francesa aos 13, quando Olise tocou para Koundé, que, dentro da grande área, bateu para o gol, mas o goleiro Zetterstrom conseguiu a defesa.

Os franceses seguiram com troca de passes calma se aproximando do gol adversário em toques por cima, até que Olise recebeu a bola na entrada da grande área e bateu em curva de pé esquerdo, mas o goleiro espalmou para fora. Em um contrataque, Mbappé avança, toca para Olise finalizar já de dentro da área, mas o goleiro sueco salva mais uma vez a sua Seleção.

A Suécia tenta mudar o jogo com duas substituições, colocando o volante Zeneli no lugar de Bergvall e o atacante Taha Ali ocupa o lugar do lateral-esquerdo Stroud.

Logo após a pausa para hidratação, mais uma tentativa de Olise em jogada de Mbappé. O camisa 10 veio de antes do meio do campo, passou para o 11, que tentou marcar. Porém, o goleiro sueco se adiantou e conseguiu travar, fechando o ângulo do atacante.

Os atacantes franceses estavam alinhados e, dessa vez, com uma assistência precisa de Olise pelo meios dos zagueiros suecos. Aos 28 do segundo tempo, Mbappé recebeu a bola e fez seu segundo gol, deixando o placar em 3 a 0.

As primeiras substituições francesas foram no segundo tempo: Deschamps trocou Dembélé por Doué, tirou Koundé para colocar Gusto na partida e colocou Theo Hernández no lugar de Digne.

Os franceses seguiram atacando e, três minutos depois, fizeram mais um ataque perigoso com Olise avançando e tocando para Doué, que cruzou rasteiro procurando Mbappé na área, mas a defesa da Suécia afastou o perigo.

Chegando descansado, Doue veio bem e tentou marcar o seu, pouco depois de entrar, mas o goleiro sueco foi melhor.

Sem tempo para os suecos descansarem, Barcola recebeu a bola pelo lado esquerdo, cortou dois defensores dentro da área e bateu para o gol, mas Zetterstrom fez mais uma bela defesa.

Buscando melhorar sua situação, a Suécia fez mais duas trocas aos 36 do segundo tempo: Svanberg entrou no lugar de Svensson e Nygren substituiu Ayari.

Faltando 5 minutos para acabar o tempo regulamentar, os franceses resolveram poupar suas duas maiores estrelas no jogo, colocando Mateta para substituir Olise e Cherki no lugar de Mbappé após seus dois gols, que saiu com reverência do treinador.

A Suécia ainda tentou chegar com Elanga aos 40. Ele cruzou para a área, mas a França conseguiu afastar.

Buscando o gol de honra para os suecos, Gyokeres recebeu a bola dentro da grande área e bateu de pé direito, mas Maignan espalmou e manteve um zero no placar da Suécia.

Ainda antes do apito final, Doué carregou a bola pelo lado direito, cruzou para a segunda trave, e Mateta chegou batendo para o gol, mas a bola subiu demais e não conseguiu carimbar o seu na goleada francesa.

Agora, o próximo compromisso da Seleção Francesa será contra o Paraguai, que eliminou a Alemanha na segunda fase da Copa. Franceses e paraguaios se enfrentam no sábado (4), a partir das 18h.