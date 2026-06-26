Com hat-trick de Dembélé, França atropela a Noruega na Copa do Mundo

No último confronto do Grupo I, Kylian Mbappé passou em branco pela primeira vez

A França atropelou a Noruega por 4 a 1 em partida pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (26). O resultado não muda a vida de ninguém. França passa à liderança e Noruega em segundo. Só mudou a quantidade de gols de Ousmane Dembélé na competição, que começa a pensar em artilharia.

Os franceses chegavam à partida com sentimentos mistos. Apesar do excelente desempenho na competição, com duas vitórias, e do show de Kylian Mbappé, que já tinha anotado 4 gols, a seleção estava sem seu técnico.

Didier Deschamps perdeu a mãe e estava na França para acompanhar o velório. O auxiliar Guy Stéphan ficou responsável por treinar o time, que veio com força máxima, apesar do desfalque do zagueiro William Saliba, que sofre com dores nas costas e foi poupado. Foi realizado um minuto de silêncio antes da bola rolar em respeito ao técnico francês.

A Noruega decidiu descansar seus titulares, já que estava classificada na segunda posição, sem possibilidade de perder o posto. Ou seja, nada de Erling Braut Haaland buscando artilharia, pelo menos no começo do jogo.

O atropelo começou com gol de Ousmane Dembélé, com seis minutos de jogo. Um belo chute forte pelo lado direito do campo para dar a liderança aos franceses. O camisa 7 repetiu o feito, dessa vez de perna esquerda, cortando para dentro e ampliando o placar.

Completou o hat-trick com um gol muito parecido, dessa vez de dentro da área. Na segunda etapa, Mike Maignan defendeu um pênalti, no momento em que tudo dava certo para a França. Depois disso não aconteceu muita coisa, com times já parecendo se guardar para a fase eliminatória.

Ainda antes do fim da partida, nos acréscimos, Désiré Doué fechou a goleada depois de cruzamento de Bradley Barcola.

Os franceses comprovaram seu favoritismo, apontado por todos desde antes do Mundial, e vão brigar pelo título. A Noruega deve enfrentar a Costa do Marfim no que deve ser um bom jogo.

No resto do Grupo I, Senegal passou o trator no Iraque, venceu por 5 a 0 e espera os outros resultados para saber se irá passar à próxima fase entre os melhores terceiros lugares.

Dembélé, Dembélé e Dembélé

Mbappé colocou uma bola na trave norueguesa com menos de um minuto de partida, dando o tom da partida. A blitz francesa conseguiu resultados com 6 minutos de jogo. Ousmane Dembélé mandou para as redes depois de balançar no lado direito do campo e dar um chutasso cruzado para abrir o placar.

Com 17 minutos de partida, a França já tinha finalizado sete vezes a gol, praticamente uma a cada 2 minutos e meio. Dembélé recebeu de Mbappé pelo lado direito de novo, cortou a zaga e marcou o segundo gol com uma patada da meia-lua da grande área.

A Noruega respondeu quase que imediatamente. Na saída de bola, o time trocou alguns passes e o meia Thelo Aasgaard, que tinha feito a saída de bola, descontou com uma batida forte da entrada da área.

Mas era a tarde de Dembélé. De novo, ele puxa a bola para dentro e solta uma bomba cruzada de perna esquerda de novo para fechar o hat-trick. Mais um para entrar na briga pela artilharia, empatando com 4 gols com Vini Jr., Mbappé e Haaland. Messi lidera com 5 gols.

Depois de tomar três gols, o goleiro Egil Selvik pelo menos conseguiu salvar o quarto se jogando nas pernas de Désiré Doué, mas pegando só a bola. Ele teve que repetir o ato contra o volante Manu Koné, que entrou sozinho na área, coisa rara no time da França.

Pênalti defendido

Depois do intervalo, a Noruega tentou voltar para o jogo. Oscar Bobb chamou a defesa francesa para dançar e foi derrubado com uma pernada de Theo Hernandez na área, sofrendo o pênalti.

Mas Mike Maignan é bom pegador de pênalti e defendeu a fraca cobrança de Jørgen Strand Larsen, que chutou baixo do lado direito.

Michael Olise e a estrela do jogo, Dembélé, deixaram o campo aos 20 minutos do segundo tempo. Entram Rayan Cherki e Bradley Barcola, mostrando a força do banco francês.

Oscar Bobb, que foi o melhor jogador da Noruega, ficou frente a frente com Maignan depois de recuperação no ataque, mas o goleiro fez uma bela defesa no chute rasteiro.

Nos últimos minutos de jogo, quando todos pareciam estar confortáveis com o placar, Désiré Doué subiu mais alto que todo mundo e fechou a goleada depois de cruzamento na área de Bradley Barcola.

A França comprova novamente seu favoritismo na Copa e mostra uma de suas maiores virtudes, que é a profundidade de seu elenco. Se Mbappé não resolve, o ganhador da Bola de Ouro, Dembélé, resolve.