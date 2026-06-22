Com gols contra a Áustria, Messi se torna o maior artilheiro das Copas do Mundo

Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo quando o capitão da Argentina balançou as redes contra a Áustria nesta segunda-feira, chegando a um total de 18 gols.

Messi havia igualado a marca histórica de 16 gols de Miroslav Klose ao marcar um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na abertura da defesa do título de seu país na América do Norte, na semana passada.

Ele chegou ao 17º gol ao finalizar para as redes aos 38 minutos do primeiro tempo no segundo jogo da Argentina na fase de grupos, sob gritos ensurdecedores na casa do Dallas Cowboys, em Arlington, no Texas. Ele marcou de novo no finalzinho da partida, chegando aos 18.

O jogador de 38 anos já havia perdido um pênalti no início da partida.

Messi está disputando sua sexta Copa do Mundo — a primeira foi em 2006 — e agora soma 122 gols em 201 jogos por seu país.

Sua qualidade duradoura é um bom presságio para as esperanças da Argentina de se tornar a primeira seleção desde o Brasil em 1962 a conquistar títulos consecutivos de Copa do Mundo. Muita coisa boa virá para os argentinos se ele mantiver esse nível.

Messi chorou após o primeiro gol contra a Argélia, e mais tarde revelou-se que seu pai está se recuperando de um problema de saúde não especificado.

Apesar de suas dificuldades pessoais e de uma preparação conturbada devido a um incômodo no tendão da coxa, a mera presença de Messi inspira seus companheiros de equipe.

“Se alguém pensou que este grupo ficaria melhor sem o Leo, hoje ficou claro que o Leo é o mais importante de todos”, disse o meio-campista Alexis Mac Allister após a vitória contra a Argélia.

O atacante do Inter Miami, Messi, não havia sequer se comprometido a disputar o torneio na América do Norte até o último momento.

Mas ninguém realisticamente esperava que ele ficasse de fora da liderança da defesa do título da Argentina.

O ex-mago do Barcelona e do Paris Saint-Germain carregou seu país rumo à glória na Copa do Mundo há quatro anos, e a tentação de representar sua nação mais uma vez no maior palco do futebol provou ser irresistível.

A Argentina pode se classificar para a próxima fase com uma vitória sobre a Áustria e garantiria a liderança do Grupo J se a Jordânia não vencer a Argélia ainda nesta segunda-feira.

Depois do ex-atacante alemão Klose, o próximo na lista histórica é o craque brasileiro Ronaldo, com 15 gols, um à frente de Gerd Müller e do atual astro da França, Kylian Mbappé.