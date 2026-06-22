Com show de Haaland, Noruega vence Senegal e avança ao mata-mata da Copa do Mundo

Seleção norueguesa encara os franceses em último jogo da fase de grupos pela liderança do chaveamento; senegaleses disputam vaga em confronto direto com iraquianos

Haaland marcou dois e sagrou-se maior artilheiro da seleção norueguesa em Copas do Mundo

O astro Erling Haaland conduziu a Noruega à fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, nesta segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, em partida da segunda rodada do Grupo I.

Haaland, que já havia balançado a rede duas vezes em sua estreia no Mundial, voltou a brilhar com mais dois gols (aos 48 e 58 minutos) em East Rutherford, Nova Jersey, logo após o lateral-direito Marcus Pedersen abrir o placar no fim do primeiro tempo (43′).

Ismaïla Sarr descontou (53′ e 90+3′) para os senegaleses, que pressionaram até o último instante.

Já classificadas para a próxima fase, França e Noruega lideram o grupo com seis pontos cada (sendo que os ‘Bleus’ têm um gol de vantagem no saldo), enquanto Senegal e Iraque ainda não pontuaram.