Com um a menos, Inglaterra segura a pressão mexicana no segundo e avança às quartas

A Inglaterra está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo após vencer o México por 3 a 2 no estádio Azteca na noite deste domingo (5). Com um jogador a menos por praticamente todo o segundo tempo, a equipe europeia precisou segurar a pressão para garantir o resultado. Jude Bellingham, duas vezes, e Harry Kane marcaram os gols da vitória. Quiñonez e Raúl Jimenez descontaram para o time da casa, agora eliminado do torneio.

A Inglaterra enfrentará a Noruega, que eliminou o Brasil também neste domingo, nas quartas de final. A partida será realizada em Miami, no próximo sábado, às 18h.