Comentário de Haaland em meme com Vini Jr inspirado em ‘As Branquelas’ bate 2 milhões de curtidas

Um meme em que aparecem os craques das seleções do Brasil e Noruega Erling Haaland e Vinicius Júnior viralizou tanto que chegou até os jogadores, que reagiram e comentaram sobre. A publicação colocou digitalmente o brasileiro como o ator Terry Crews e Haaland como Anne Dudek em uma cena do filme “As branquelas”. A reação do atacante do Manchester City, marcando o brasileiro, passou dos 2,3 milhões de curtidas em cerca de 20 horas.

Na cena do filme e adaptação com os jogadores, em que os dois aparecem cantando a música “A Thousand Miles”, foi comentada primeiro pelo norueguês, que marcou Vini Jr rindo e sugerindo que reproduzissem a cena.

O comentário de Haaland marcando Vini fez tanto sucesso que já está com mais de 2,2 milhões de curtidas em cerca de 20 horas, além de 45 mil comentários.

O craque norueguês ainda respondeu a uma pergunta sobre o meme, em entrevista ao GE, falando que achou muito engraçado: “Gostei muito do vídeo, e ele é engraçado. Fui incluído lá como uma garota loira e eu ri muito, então foi superengraçado.”

Perguntado sobre seu comentário, em que convida o brasileiro para recriarem a cena, Haaland diz que talvez no futuro possam fazer algo engraçado juntos: “Vamos ver, talvez no futuro façamos algo engraçado com Vinicius, de um jeito engraçado.”

Marcado no comentário, Vini também reagiu com muitas risadas à proposta da estrela norueguesa: “HAHAHAHAHAHAHAH”.

Outra pessoa que também comentou no post foi o ator que protagonizou a cena original, Terry Crews, no papel do bilionário Latrell Spencer, no meme, digitalmente substituído pelo atacante brasileiro. Ele reagiu com emojis de risada, gerando mais de 1,3 milhão de curtidas e 4800 comentários.

Os jogadores se encontram no domingo (5), não cantando em um carro, mas nos gramados do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Brasil e Noruega vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo a partir das 17h (de Brasília), disputando uma vaga nas quartas do Mundial.

Veja o meme