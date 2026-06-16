Copa do Mundo: acompanha França e Senegal ao vivo

A França, que foi campeã em 2018 e vice para a Argentina em 2022, chega como uma das favoritas ao título

França e Senegal se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h, no MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

A França, que foi campeã em 2018 e vice para a Argentina em 2022, chega como uma das favoritas ao título. Sob o comando longevo de Didier Deschamps, a França possui um dos elencos mais profundos e talentosos do mundo, do artilheiro e um dos melhores do mundo, Kylian Mbappé (Real Madrid), à promessa Michael Olise (Bayern de Munique).

Já Senegal chega para sua quarta participação em Copas do Mundo como uma das forças mais consistentes do continente africano. A equipe busca igualar ou superar sua melhor campanha histórica (quartas de final em 2002). A espinha dorsal do time é formada por veteranos experientes: o goleiro Édouard Mendy (Al-Ahli), o zagueiro e capitão Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) e o astro Sadio Mané (Al-Nassr).