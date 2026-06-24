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Copa do Mundo: acompanhe África do Sul e Coreia do Sul ao vivo

Seleções se enfrentam pela terceira rodada do Grupo A; coreanos buscam a classiifcação

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Jogador Son Heung-min da Aleçeão da Coreia do Sul.
Jogador Son Heung-min da Aleçeão da Coreia do Sul Fars Media Corporation, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (24) às 22h pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio BBVA, localizado em Guadalajara, no México. As equipes fazem parte do Grupo A da competição.

A seleção da África do Sul jogou a partida de estreia desta edição do mundial contra o México e perdeu por 2 a 0. Já na segunda rodada, o jogo foi contra a República Tcheca e terminou em 1 a 1. A equipe soma apenas um ponto na competição e ocupa a última colocação do grupo, mas ainda tem chances matemáticas de se classificar para a próxima fase.

Já a Coreia do Sul venceu seu primeiro jogo, de virada, contra a República Tcheca por 2 a 1. Mas, contra México, perdeu por 1 a 0. Agora o time asiático está em segundo lugar na chave do grupo A com 3 pontos, atrás apenas do México, que soma 6 pontos.

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