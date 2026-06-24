Copa do Mundo: acompanhe África do Sul e Coreia do Sul ao vivo

África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (24) às 22h pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio BBVA, localizado em Guadalajara, no México. As equipes fazem parte do Grupo A da competição.

A seleção da África do Sul jogou a partida de estreia desta edição do mundial contra o México e perdeu por 2 a 0. Já na segunda rodada, o jogo foi contra a República Tcheca e terminou em 1 a 1. A equipe soma apenas um ponto na competição e ocupa a última colocação do grupo, mas ainda tem chances matemáticas de se classificar para a próxima fase.

Já a Coreia do Sul venceu seu primeiro jogo, de virada, contra a República Tcheca por 2 a 1. Mas, contra México, perdeu por 1 a 0. Agora o time asiático está em segundo lugar na chave do grupo A com 3 pontos, atrás apenas do México, que soma 6 pontos.