Lula diz que ‘Neymar é o primeiro convocado home office do mundo’

A declaração do presidente sobre a situação do jogador foi feita durante evento nesta sexta (19), em Belo Horizonte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (19) que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo”. A declaração foi feita durante evento em Belo Horizonte.

Enquanto discursava sobre igualdade de gênero, Lula disse sobre a jogadora Marta ter sido seis vezes nomeada a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Logo em seguida, ele perguntou para uma criança na plateia sobre quem fazias boas jogadas, e a criança respondeu “Neymar”. “Mas o Neymar não está nem jogando”, respondeu Lula.

Ele completou ao dizer que viu na internet uma fala sobre o jogador. “Vi na internet dizer que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo”, brincou o presidente que arrancou risadas dos que estavam presentes.

Por fim, ele falou que no futuro é possível que seja preciso fazer uma Seleção por IA (inteligência artificial). “Qualquer dia a gente vai ter que fazer uma Seleção por inteligência artificial, com 11 Pelés”, finalizou.

O camisa 10 da Seleção brasileira ainda se recupera de uma lesão de grau dois na panturrilha. Ele não jogou a partida de estreia do Brasil contra Marrocos e não vai participar do jogo que acontece nesta sexta contra o Haiti, às 21h30. O jogador não chegou a viajar com os companheiros para a Filadélfia – onde o confronto contra o Haiti acontece – e ficou no hotel onde o Brasil está hospedado durante a Copa, em Nova Jersey.