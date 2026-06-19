Copa do Mundo: acompanhe Brasil e Haiti ao vivo

Seleções fazem segundo jogo da fase de grupos da competição e buscam a primeira vitória na competição depois de empaterem no jogo de estreia; elas pertecem ao Grupo C

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19) em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida vai acontecer às 21h30 no Lincoln Financial Field, localizado na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos.

Brasil vai para o jogo pressionado depois de empatar com o Marrocos no jogo de estreia. Parra seguir vivo na competição, a Seleção precisa vencer o Haiti. A equipe de Carlo Ancelotti é a terceira colocada no Grupo C.

Já o Haiti, perdeu o jogo de estreia para a Escócia por 1 a 0. Para seguir sonhando com a classificação, ele precisa vencer o jogo contra o Brasil somar seus primeiros pontos na compteição.