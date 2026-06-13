Copa do Mundo: acompanhe Catar e Suíça ao vivo

Anfitriões da Copa de 2022 enfrentam a cascuda seleção europeia no jogo que fecha primeira rodada do Grupo B

A Copa do Mundo de 2026 segue neste sábado (13) com o confronto entre Catar e Suíça, pela segunda rodada do Grupo B. A partida começa às 16h (de Brasília) e coloca frente a frente duas seleções que estiveram presentes na última edição do torneio, disputada em 2022.

O Catar faz sua segunda participação consecutiva em Copas do Mundo e busca conquistar seus primeiros pontos na história da competição. Já a Suíça chega embalada por uma sequência de classificações para o mata-mata nas últimas edições do Mundial e tenta iniciar a campanha com uma vitória para assumir posição de destaque na chave.

A partida é válida pelo Grupo B, que também conta com Canadá, país-sede, e Bósnia. O resultado pode ser determinante para as pretensões das equipes na corrida por uma vaga na fase mata-mata da competição.