JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News – 1ª Edição | 12h00 - 13h30
Copa do Mundo

Copa do Mundo: acompanhe Catar e Suíça ao vivo

Anfitriões da Copa de 2022 enfrentam a cascuda seleção europeia no jogo que fecha primeira rodada do Grupo B

Jovem Pan

Atacante da seleção da Suíça, Dan Ndoye
Atacante da seleção da Suíça, Dan Ndoye Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

A Copa do Mundo de 2026 segue neste sábado (13) com o confronto entre Catar e Suíça, pela segunda rodada do Grupo B. A partida começa às 16h (de Brasília) e coloca frente a frente duas seleções que estiveram presentes na última edição do torneio, disputada em 2022.

O Catar faz sua segunda participação consecutiva em Copas do Mundo e busca conquistar seus primeiros pontos na história da competição. Já a Suíça chega embalada por uma sequência de classificações para o mata-mata nas últimas edições do Mundial e tenta iniciar a campanha com uma vitória para assumir posição de destaque na chave.

A partida é válida pelo Grupo B, que também conta com Canadá, país-sede, e Bósnia. O resultado pode ser determinante para as pretensões das equipes na corrida por uma vaga na fase mata-mata da competição.

Assuntos