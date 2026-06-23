Copa do Mundo: acompanhe Colômbia e RD Congo ao vivo

Colômbia e o RD Congo se enfrentam nesta terça-feira (23) às 23h pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio Akron, localizado na cidade de Guadalajara, no México. As equipes fazem parte do Grupo da K da competição. RD Congo empatou e a Colômbia venceu em suas respectivas estreias.

A seleção colombiana jogou a primeira rodada contra o Uzbequistão no estádio Azteca, na Cidade do México e venceu por 3 a 1. Com a vitória, a Colômbia lidera o grupo K, tem 3 pontos em +2 em saldos de gol.

Já a República Democrática do Congo vem de um empate com a seleção de Portugal no NRG Stadium, em Houston, no Texas. O time africano levou 1 gol e marcou outro, o primeiro da história da RD Congo em Copas. Com o saldo de gols em 0, ela empata com Portugal na chave e precisa vencer ou empatar (dependendo do resultado dos outros jogos do grupo) para continuar na competição.