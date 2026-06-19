Copa do Mundo: acompanhe e Turquia e Paraguai ao vivo

Equipes foram derrotadas em suas estreias no Mundial

Turquia e Paraguai jogam neste domingo (20) à meia-noite, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Derrotadas na estreia, as duas seleções fazem duelo para tentarem se manter vivas na competição.

Considerada a melhor equipe do grupo, a Turquia jogou bem na estreia, mas acabou sendo surpreendida pela Austrália e perdeu por 2 a 0.

O Paraguai, por sua vez, foi dominado pelos Estados Unidos. A partida terminou 3 a 0 para a seleção anfitriã.