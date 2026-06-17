Copa do Mundo: acompanhe Inglaterra e Croácia ao vivo

O jogo marca o primeiro confronto entre duas equipes da Europa nesta Copa

Inglaterra e Croácia fazem sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 17h, em partida pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos.

A Seleção da Inglaterra tenta voltar a participar da semifinal da Copa do Mundo como em 2018. Desde a última edição da competição na Rússia, o país do atacante Harry Kane não conseguia o feito desde 1990, no mundial da Itália. Em 2022 a equipe chegou às quartas de final mas foi eliminada pela França por 2 a 1 e terminou a competição em 6º lugar. Essa é a terceira Copa de Kane.

Por outro lado, a vice-campeã em 2018, Croácia, também chegou ao pódio em 2022, quando terminou a Copa do Mundo do Catar em terceiro lugar. Em 1998 a equipe já havia conseguido chegar em terceiro lugar no campeonato. Luka Modrić, o meio-campista mais famoso da Seleção croata, joga a sua última edição da competição aos 40 anos.

Inglaterra e Croácia estão no Grupo L, que também conta com: Gana e Panamá.