Copa do Mundo: acompanhe Noruega e Senegal ao vivo

Seleções, que estão no Grupo I, se enfrentam às 21h em busca de uma vaga na segunda fase da competição

Noruega e Senegal se enfrentam na segunda-feira (22), às 21h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

A Noruega iniciou sua campanha no Mundial com vitória sobre o Iraque por 4x1 e busca um novo resultado positivo para se aproximar da classificação. Liderada por uma geração que combina experiência e juventude, centrada na figura do centro-avante Erling Haaland. Os noruegueses buscam a classificação com folgas para uma partida mais tranquila contra França, sua última adversária do Grupo I.

Já Senegal chega ao duelo após perder por 3x1 contra a França na primeira rodada. Os africanos ainda não somaram pontos e precisam da vitória para sonhar com a classificação.