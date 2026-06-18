Copa do Mundo: acompanhe Suíça x Bósnia e Herzegovina

Seleções são integrantes do Grupo B e buscam a primeira vitória na ocmpetição depois de empaterem o jogo de estreia

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Suíça e Bósnia são integrantes do Grupo B da Copa do Mundo e espataram o jogo de estreia. A Suíça saiu na frente no confronto contra o Catar, mas viu o cataris empatarem já no final da etapa final do jogo.

A Bósnia, por sua vez, também saiu na frente no confronto contra o Canadá, país-sede, porém, não segurou o resultado e viu os donos da casa empaterem.

As duas partidas terminaram 1 a 1.

Com todas as quatro selções do grupo somando 1 ponto, todos seguem com chance de avançar para à próxima fase da competição. Na colocação geral, A Bósnia é atual quarta coloca, devido aos critérios desempate, e a Suíça ocupa a 1ª colocação.