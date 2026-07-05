Copa do Mundo: Brasil x Noruega acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam neste domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da competição e buscam uma vaga nas quartas

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para ser disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA.

A Seleção Brasileira chega para o jogo após vencer o Japão na 16 avos de final por 2 a 1 de virada. Antes, o Brasil se classificou em primeiro na fase de grupos com um empate em 1 a 1 com o Marrocos e duas vitórias, em cima do Haiti e da Suécia.

Os noruegueses se classificaram na segunda posição do Grupo I. A equipe ficou atrás da França, que garantiu o primeiro lugar, e avançou para a fase eliminatória, onde passou pela Costa do Marfim por 2 a 1 e avançou às oitavas de final para enfrentar o Brasil.

A Noruega é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil. Na história do futebol masculino, as equipes se enfrentaram quatro vezes, dos quais o Brasil não venceu nenhum jogo. Foram dois empates em 1 a 1 e dois triunfos para a Noruega.

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