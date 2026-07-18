Copa do Mundo: França x Inglaterra acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam neste sábado (18) em busca do terceiro lugar da competição

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h, em busca o terceiro lugar da Copa do Mundo. O jogo vau ser realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Os franceses, que queriam chegar a terceira final seguida, foram eliminado na semifinal pela Espanha, após perderem de 2 a 0. Agora, vão em busca de um triunfo para não deixarem a competição sem um mérito.

Já os ingleses, que queria voltar a final da competição depois de 60 anos, quando conquistaram seu único título do torneio, foram eliminados pela Argentina. Começaram vencendo o jogo, mas não seguraram o resultado e viram a Argentina virar e garantir a vaga para a final.