JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News – 1ª Edição | 12h00 - 13h30
Copa do Mundo

Copa do Mundo: oitavas de final começam neste sábado com Canadá e Marrocos, Paraguai e França

Vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição.

Agência Brasil

Jogador Alphonso Davies, da Seleção do Canadá
Jogador Alphonso Davies, da Seleção do Canadá Chris from Brampton, Canada, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Começa neste sábado (04) as oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira partida será entre Canadá e Marrocos. As equipes se enfrentam em Houston (EUA), às 14h (horário de Brasília). Mais tarde, às 18h, é a vez do confronto entre Paraguai e França, na Filadélfia.

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

  • – 14h – Canadá x Marrocos (Houston)
  • – 18h – Paraguai x França (Filadélfia)

Assuntos