Copa do Mundo pode impulsionar vendas do varejo em até 30%, avalia economista

Alimentos, bares, restaurantes e produtos ligados ao torneio estão entre os setores mais beneficiados durante o Mundial.

Imagem de divulgação da cerimônia de abertura dos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026.

A Copa do Mundo de Futebol deve gerar um impacto positivo de até 30% nas vendas do varejo, segundo projeções de entidades ligadas ao comércio. A avaliação foi comentada pelo professor e economista Maurício Nakaodo em entrevista à Jovem Pan.

De acordo com o especialista, os principais beneficiados pelo torneio são os setores de alimentos, supermercados, bares e restaurantes, além do comércio de roupas e artigos relacionados à competição. O cenário é favorecido pelo mercado de trabalho aquecido e pela baixa taxa de desemprego, fatores que sustentam o consumo das famílias.

Nakaodo destacou, no entanto, que segmentos mais dependentes de crédito tendem a enfrentar maiores dificuldades, em razão dos juros elevados e das condições mais restritivas de financiamento.

Para o economista, os impactos negativos sobre a atividade econômica devem ser menores nesta edição da Copa. Isso porque a maior parte dos jogos da seleção brasileira está programada para noites e finais de semana, reduzindo interrupções em setores como indústria e serviços, que costumam ser afetados quando as partidas ocorrem durante o horário comercial.

O especialista também afirmou que empresas de diferentes segmentos podem aproveitar o momento para impulsionar vendas por meio de estratégias de marketing e campanhas associadas ao clima de entusiasmo gerado pela competição.

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