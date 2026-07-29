Prima de Mara Maravilha é morta a tiros dentro de casa na Bahia

Advogada Cláudia Félix, de 51 anos, teria sido alvo de criminosos por causa de uma suposta dívida atribuída a um familiar

A advogada Cláudia Félix, de 51 anos foi morta dentro de casa, no município de Itororó, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil da Bahia, ela foi vítima de disparos de arma de fogo, ocorridos no sábado (25).

De acordo com as informações preliminares da investigação, a residência da vítima foi invadida por três homens armados, que efetuaram os disparos. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e oitivas e diligências estão em curso para esclarecer a autoria, a dinâmica e a motivação do crime.

Segundo o “Cidade Alerta”, da Record, a vítima é prima da cantora e apresentadora Mara Maravilha. Um parente dela vinha sendo pressionado pelos criminosos para quitar uma dívida alta. A família chegou a vender dois veículos para realizar pagamentos, mas, conforme a apuração, o valor cobrado aumentava continuamente, caracterizando um possível esquema de extorsão.

Com o avanço das ameaças, Cláudia teria passado a ser o principal alvo do grupo. Imagens de câmeras de segurança registraram homens circulando nas proximidades da residência da advogada dias antes do assassinato, indicando que ela estaria sendo monitorada. Na madrugada do crime, os suspeitos invadiram o imóvel. Ao perceber a ação, Cláudia conseguiu acionar a polícia, mas os agentes não chegaram a tempo de impedir o ataque. Ela foi atingida por diversos disparos dentro da residência, na presença de familiares.

Até o momento, Mara Maravilha não se pronunciou publicamente sobre o assassinato da prima.