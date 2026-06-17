Cristiano Ronaldo passa em branco, Congo faz 1° gol da história em Copas e empata com Portugal

O autor do gol do congo, Yoane Wissa, há 13 anos, publicou uma carta aberta em seu perfil no Facebook dizendo que queria defender a seleção

Portugal, o time da estrela Cristiano Ronaldo, estreou nesta quarta-feira (17) contra a seleção da República Democrática do Congo e empatou em 1 a 1. Os gols foram do jovem meio-campista português João Neves e do atacante Yoane Wissa, que fez história ao marcar o primeiro gol da RD Congo em Copas do Mundo.

A única outra vez que a seleção africana participou da Copa foi em 1974, ainda na Alemanha Ocidental. Naquela ocasião, o país competia sob o nome de Zaire e perdeu os três jogos em que participou sem marcar nenhum gol.

O congolês, há 13 anos, quando ainda estava nas categorias de base do Châteauroux, publicou uma carta aberta em seu perfil no Facebook dizendo que queria defender a RD Congo e pedindo a ajuda da imprensa do país para que o ajudasse a chegar na seleção.

A RD Congo garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2026 após superar uma longa repescagem. A seleção congolesa assegurou a penúltima vaga do torneio no dia 31 de março de 2026, ao derrotar a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, em uma disputa decisiva disputada em Guadalajara, no México.

Já Portugal garantiu sua vaga ao conquistar o primeiro lugar do Grupo F nas eliminatórias da Europa. A seleção teve uma campanha sólida e somou 13 pontos em quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota em seis partidas contra adversários como Hungria, Irlanda e Armênia.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Apesar do gol de Portugal no início da partida, a equipe não demonstrou tanto ao longo do jogo. O camisa 7 da seleção portuguesa acabou passando em branco e não se destacou para ajudar a equipe a ampliar o placar.

Aos seis minutos de partida, o time europeu abriu o placar com um gol do jogador português de 21 anos, João Neves. De cabeça e do meio da área no lado direito do gol, o atleta do Paris Saint-Germain balançou a rede com uma assistência de Pedro Neto em um cruzamento.

Aos 10 minutos, Yone Wissa perdeu a primeira oportunidade de abrir para o Congo ao chutar no gol com o pé esquerdo de fora da área.

Mas, já nos acréscimos do primero tempo, no último lance da primeira etapa, o lateral Arthur Masuaku cobrou um escanteio curto e, em uma jogada longa para a grande área, Yoane Wissa agarrou mais uma chance, subiu e marcou de cabeça o primeiro gol da história da RD Congo em Copas do Mundo. Tudo igual, 1 a 1.

Segundo tempo

Já no segundo tempo, ambos os times tiveram chance mas não conseguiram ampliar o placar. Tentando mudar o jogo, o técnico espanhol, Roberto Martínez, substituiu Bernardo Silva por Francisco Conceição já no ínicio da segunda etapa.

Com um passe em profundidade, Ngal’ayel Mukau, do Congo, tentou uma jogada que encontrou Cédric Bakambu em posição irregular e a bandeira subiu.

Pelo lado do Congo, mais uma substituição, Noah Sadiki entrou no lugar de Ngal’ayel Mukau. Até o final do jogo, mais sete substituições foram feitas, 3 de Portugal e masi 4 da RD Congo.

Aos 67 minutos de jogo, em uma das únicas oportunidades de Cristiano Ronaldo de marcar seu primeiro gol na Copa de 2026, o português perdeu a chance em uma finalização com o pé direito do meio da área com a assistência de Francisco Conceição.