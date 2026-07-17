Disputa pelo 3º lugar da Copa vale prêmio milionário; veja os valores

França e Inglaterra disputam o bronze do Mundial neste sábado (18), em Miami, e podem aumentar a premiação recebida pela campanha

Eliminadas nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, França e Inglaterra ainda têm um objetivo importante pela frente. As seleções disputam neste sábado (18), em Miami, o terceiro lugar do torneio, posição que garante uma premiação superior à do quarto colocado.

A Fifa distribui, nesta edição, mais de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,3 bilhões) em premiações às seleções participantes, o maior valor da história da competição. O aumento acompanha a expansão do Mundial para 48 equipes.

Ao chegarem às semifinais, franceses e ingleses já asseguraram uma premiação mínima de US$ 81 milhões (aproximadamente R$ 415 milhões), quantia destinada ao quarto colocado.

Quem vencer a disputa pelo terceiro lugar receberá um bônus maior. A Fifa paga US$ 83 milhões (cerca de R$ 423 milhões) ao terceiro colocado, ou seja, US$ 2 milhões a mais do que o valor destinado ao quarto lugar.

No relatório financeiro do ciclo 2023-2026, a Fifa prevê gastos de até US$ 3,756 bilhões com a realização da Copa do Mundo. Desse montante, US$ 1,1 bilhão corresponde às despesas operacionais da entidade, entre elas US$ 159 milhões para transporte relacionado aos eventos e US$ 23 milhões para a arbitragem. O orçamento divulgado, entretanto, não considera os custos assumidos pelos governos dos países-sede.