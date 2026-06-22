Doku deixa concentração da Bélgica para acompanhar nascimento do filho

Viagem ocorre em meio a polêmica que causou afastamento de jornalista por criticar decisão

O atacante belga Jérémy Doku deixou temporariamente a concentração dos ‘Diabos Vermelhos’ na Copa do Mundo no domingo (21), para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho, um menino chamado Praise, em Londres, anunciou a Federação Belga de Futebol (RBFA) nesta segunda-feira (22).

Antes da partida de ontem (domingo, contra o Irã), Jérémy recebeu a notícia de que o nascimento era iminente. De acordo com a equipe médica dos Diabos Vermelhos, foi dada a permissão para que ele fosse temporariamente ao encontro de sua esposa.

A federação informou que o jogador do Manchester City retornará ao elenco na noite de terça-feira (23) para se preparar para o terceiro jogo da Bélgica na fase de grupos, que será disputado no sábado, contra a Nova Zelândia.

A RBFA havia comunicado no sábado que Doku desfalcaria a equipe na partida contra o Irã devido a problemas respiratórios. Sem o ponta do City, os belgas empataram em 0 a 0 contra o Irã, cinco dias após uma estreia decepcionante contra o Egito (1 a 1).

Durante vários dias, o jogador de 24 anos esteve no centro de uma polêmica por sua intenção de não participar da Copa do Mundo para apoiar a esposa.

A controvérsia ultrapassou as fronteiras do pequeno país europeu quando France Pierron, jornalista do canal francês L’Équipe TV, zombou da decisão do jogador na sexta-feira (19) France Pierron, que apresenta o programa diário “L’Équipe de choc”.

Existem centenas de jogadores que matariam para estar no seu lugar (…) e você vai largar tudo para acompanhar o nascimento do seu filho, que é um momento repugnante, desculpe, em que o pai não serve para nada e tem um papel de figurante.

Na segunda-feira, a emissora L’Équipe anunciou o afastamento da jornalista do programa.