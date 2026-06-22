Doku deve sair da Copa para nascimento de filho; entenda polêmica

Jérémy Doku, ponta esquerda da Seleção da Bélgica e do Manchester City, pode abandonar temporariamente a Copa do Mundo durante a fase de mata-mata da competição, para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O jogador, que vem se destacando nos jogos que participa pelo campeonato, anunciou publicamente que pretende deixar a concentração da seleção nos Estados Unidos para acompanhar o parto na Europa.

A previsão de parto da esposa do jogador, Shireen, é para a segunda semana de julho de 2026, e o nascimento se tornou assunto mundial por coincidir com a fase de quartas de final da Copa. A polêmica ganhou destaque após críticas ao vivo da jornalista de TV francesa France Pierron, apresentadora do programa “L’Équipe de choc”, no canal francês L’Équipe TV.

Ela criticou a decisão do jogador, chamando o momento do parto de “nojento” e dizendo que a presença do pai é “inútil”. A declaração gerou forte repúdio e apoio em massa de torcedores e outros atletas a Doku.

Quando você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo… Há centenas de jogadores de futebol que matariam para estar no seu lugar. Você vai deixar tudo isso para assistir ao nascimento do seu filho, que é um momento nojento, desculpe-me, onde o pai não serve para nada, tem um papel de figurante?

O ex-boxeador e comentarista do programa Brahim Asloum rebateu a fala defendendo o jogador: “Como assim não servimos [maridos] para nada? Quem é que te apoia?” Ele ainda complementou, reforçando que a Copa passa, mas o filho é para a vida toda.

Após a enorme repercussão negativa e duras críticas de torcedores e atletas internacionais, a emissora francesa L’Équipe emitiu um comunicado pedindo desculpas formais a Doku, afirmando que as declarações da apresentadora não representam os valores da empresa.

Doku na Copa

A Federação Real Belga de Futebol (RBFA) declarou formalmente que compreende e apoia os seus atletas em assuntos familiares, inclusive ajudando a preparar um plano logístico para que o jogador consiga viajar à Europa para acompanhar o parto junto de sua esposa.

A entidade confirmou que trabalha nos bastidores com a possibilidade de estruturar uma viagem rápida de Doku para a Europa, que inclui disponibilizar um jato particular para que ele acompanhe o nascimento do filho, no início de julho, e retorne imediatamente à concentração para a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

O posicionamento da (RBFA) reforça a mentalidade moderna de valorização da vida familiar dos atletas. O técnico da seleção e a diretoria deram aval imediato, priorizando o lado humano.

A confirmação de que a federação aprovou a liberação partiu das declarações do próprio Doku à imprensa internacional, explicando como a diretoria lidou com seu pedido de retornar à Europa para acompanhar o parto.

Ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho. Mas eu também sei que o futebol envolve muitas outras considerações. Sei que a federação apoia seus jogadores e compreende suas situações. Veremos o que podemos fazer.

Problemas médicos

O jogador Jérémy Doku não esteve presente na última partida da Bélgica na Copa do Mundo, contra o Irã, por problemas de saúde. Conforme o departamento médico da Seleção, o técnico Rudi Garcia explicou na entrevista coletiva antes da partida no SoFi Stadium que o atleta teve que ficar afastado dos gramados por uma infecção respiratória aguda.

A saúde dele já mostrava sinais de melhora nos últimos dias, mas ele continuava muito incomodado por esse problema respiratório específico. Não faria sentido arriscar a integridade física dele sob condições de alta intensidade profissional.

A dificuldade para respirar foi relatada pelo atleta durante as sessões de treinamento em Los Angeles que antecederam o jogo, quando Doku precisou deixar as atividades de campo mais cedo. Diante do diagnóstico de infecção nas vias aéreas, os médicos belgas recomendaram que o jogador não participasse da partida contra o Irã e iniciaram imediatamente um tratamento com antibióticos de curto prazo. Ele foi colocado em repouso absoluto no hotel da delegação para evitar um agravamento em sua condição física.