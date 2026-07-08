Egito pede exclusão da Copa de árbitro que apitou partida contra a Argentina

O presidente da Federação, Hany About Rida, lamentou em especial 'a recusa obstinada' de François Letexier em 'revisar certos lances'

Na partida, Letexier anulou um gol de Mostafa Ziko no início do segundo tempo, após a intervenção do VAR devido a uma falta no início da jogada

A Federação Egípcia de Futebol pediu à Fifa a exclusão do árbitro francês François Letexier do restante da Copa do Mundo de 2026, denunciando “erros de arbitragem flagrantes” durante as oitavas de final, nas quais o Egito foi eliminado pela Argentina por 3 a 2 na terça-feira.

O presidente da Federação, Hany About Rida, pediu à Fifa que abra uma investigação sobre Letexier “após os erros de arbitragem flagrantes cometidos pela equipe de arbitragem e a aplicação de dois pesos e duas medidas, o que levou à derrota da seleção egípcia”, indicou a instituição em um comunicado.

O dirigente pediu que o árbitro principal, seus assistentes e os árbitros do VAR não apitem mais partidas na Copa do Mundo “depois de uma investigação sobre esses erros e da confirmação de um ato de discriminação contra o Egito”.

Ele lamenta em especial “a recusa obstinada” do árbitro principal em “revisar certos lances”, que, na opinião de Rida, deveriam ter se traduzido em “um gol válido e um pênalti” para a seleção egípcia.

Na partida, Letexier anulou um gol de Mostafa Ziko no início do segundo tempo, após a intervenção do VAR devido a uma falta no início da jogada.

O Egito também considera que deveria ter sido beneficiado com um pênalti nos acréscimos por um puxão na camisa de Hamdy Fathy e por um contato entre Julián Álvarez e Mohamed Salah na área argentina, instantes antes do terceiro gol da ‘Albiceleste’.

Ao fim da partida, o técnico do Egito, Hossam Hassan, lamentou uma arbitragem “nem justa nem equitativa”. “Parece que a seleção argentina exerceu pressão sobre o árbitro. Este foi o resultado”, protestou o treinador.