Eleito ‘Homem do Jogo’ contra o Japão, Casemiro é o 3º mais amarelado da história da Copa

Autor do gol de empate do Brasil e eleito ‘Homem do Jogo’ na vitória contra o Japão na estreia da Seleção no mata-mata da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29), Casemiro alcançou um marco histórico não muito positivo, o de jogadores que mais tomaram cartões amarelos em todas as edições do Mundial.

Com a advertência recebida aos 14 minutos do primeiro tempo, o volante chega a 5 cartões amarelos em 12 partidas disputadas em Copas, alcançando a marca de terceiro foi amarelado junto com outros atletas.

Com a mesma quantidade de cartões, somente o ganês Sulley Muntari levou em menos partidas, chegando à marca em 9 jogos. O topo do ranking conta com mais um brasileiro, o capitão do pentacampeonato mundial do Brasil, Cafu, que recebeu 6 advertências em 20 jogos, ficando em segundo na lista. O topo pertence a um argentino, Mascherano, que foi amarelado 7 vezes, também em 20 partidas.

Os dois primeiros cartões amarelos de Casemiro em mundiais foram durante a Copa de 2018, fazendo com que o volante ficasse de fora da partida das quartas de final contra a Bélgica, quando a Seleção foi eliminada. Ele voltou a ser amarelado na Copa de 2022, mas somente uma vez. Na edição de 2026, sua primeira advertência foi na partida da estreia, quando o Brasil empatou com Marrocos em 1 a 1.

Melhor em campo

Apesar de amarelado, o volante ainda foi eleito o melhor jogador em campo na vitória brasileira por 2 a 1 sobre os japoneses. Kaishu Sano abriu o placar em favor do Japão aos 29 minutos do primeiro tempo, permanecendo à frente do Brasil até os 11 da segunda etapa, quando Casemiro conseguiu marcar de cabeça. A partida ficou empatada até o sexto minuto da prorrogação, quando Gabriel Martinelli converteu, garantindo a classificação brasileira para as oitavas.

O prêmio de melhor em campo foi garantido por Casemiro praticamente só na segunda etapa, já que o atleta mostrou um desempenho abaixo do esperado no início da partida. Porém, depois do intervalo, mostrou uma marcação intensa e presença bastante ofensiva, garantindo sua escolha como jogador destaque da partida.

Com a vitória por 2 a 1 sobre os japoneses, a Seleção Brasileira garantiu sua classificação para as oitavas de final e vai disputar uma vaga nas quartas. O Brasil volta aos gramados domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), enfrentando o vencedor da partida entre Costa do Marfim e Noruega.