Eliminação para Noruega na Copa aumenta tabu do Brasil contra europeus em mata-mata

Há 24 anos o Brasil não sabe o que é vencer uma seleção da Europa na fase eliminatória da Copa do Mundo. A mais nova derrota da seleção para a Noruega, aumenta o tabu dos europeus sobre os brasileiros. São agora seis eliminações em sequência.

A última vez que a seleção brasileira venceu uma equipe europeia foi em 2002, quando derrotou a Alemanha na final e conquistou o pentacampeonato no Japão. De lá para cá, foram cinco jogos com seleções do Velho Continente e cinco derrotas no mata-mata.

Tabu contra Europeus

Além de não conquistar o título há 24 anos, o Brasil também vive um tabu de não vencer uma seleção da Europa na Copa do Mundo durante esse mesmo período. A última vez foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na ifnal. Naquela mesma ocasião o Brasil derrotou outros dois europeus, Bélgica, nas oitavas e Inglaterra nas quartas.

Desde então a Seleção perdeu para:

França – 2006

Holanda – 2010

Alemanha – 2014

Bélgica – 2018

Croácia – 2022

Resumo da partida

A Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo.

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve.