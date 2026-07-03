Egito elimina a Austrália nos pênaltis e vai às oitavas da Copa pela primeira vez na história

Time de um apagado Salah levou a melhor depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar

O Egito eliminou a Austrália após vencer nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 durante o tempo regulamentar na fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (3). Essa é a primeira vez que o Egito chega às oitavas de final da competição, e enfrentará o vencedor de Argentina x Cabo Verde.

O jogo aconteceu no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos. Nos pênaltis, com direito a cavadinha de Mohamed Salah, o Egito levou a melhor por 4 a 2.

A Austrália chegou à fase de 16-avos, classificando-se surpreendentemente em segundo lugar no Grupo D, que tinha os Estados Unidos, líderes do grupo, Paraguai e Turquia. Venceu a Turquia por 2 a 0 com contra-ataques mortais, perdeu para os americanos por 2 a 0 e empatou em 0 a 0 com o Paraguai.

Já o Egito não perdeu nenhuma partida, mas empatou com Irã e Bélgica em 1 a 1. Venceu a Nova Zelândia e se classificou na segunda posição.

A grande estrela egípcia, Mohamed Salah, iniciou a partida, mesmo sendo dúvida para o jogo, pela sua condição física. O Egito fez seu trabalho no primeiro tempo. Não sofreu com a marcação alta da Austrália no começo do jogo e marcou cedo em cruzamento na área, apesar da zaga alta do time da Oceania. Emam Ashour abriu o placar em um jogo de poucas chances.

No segundo tempo, a Austrália levou mais perigo e forçou um gol contra de Mohamed Hany, do Egito, apostando nos cruzamentos e em sua zaga alta.

O Egito ainda teve a chance de vencer o jogo nos últimos minutos, mas Patrick Beach fez uma defesa milagrosa para mandar o jogo para prorrogação, depois de cabeçada a queima-roupa do zagueiro Rami Rabia.

Na prorrogação, nenhum dos times conseguiu criar no ataque e a partida terminou empatada, levando a decisão para os pênaltis.

Nos pênaltis, o goleiro Mathew Ryan, que entrou para as cobranças, não pegou nenhuma. O zagueiro Harry Souttar, um dos principais nomes da Austrália, isolou a primeira cobrança. Já Lucas Herrington, jovem de 18 anos, acertou a sua na trave.

O Egito fez bonito, marcou todos e avançou pela primeira vez à fase de oitavas de final em toda a sua história.

Trabalho feito

A partida começou com a Austrália marcando o Egito com linhas mais altas, surpreendendo o time de Hossam Hassan. Porém os africanos ficavam mais tempo com a bola.

Em bola parada após falta do lado esquerdo do campo, os africanos abriram o placar aos 13 minutos. Karim Hafez cruzou da direita para Emam Ashour após a bola ser rebatida pela defesa. O camisa 8 cabeceou com força e abriu o placar.

A Austrália não conseguia levar perigo à área de Mostafa Shobeir, com pouca criatividade ofensiva. Quando finalizou na direção do gol, parou no goleiro.

As chances eram raras para ambos os lados, com lançamentos imprecisos e erros no último terço do campo. Salah fez um primeiro tempo bem apagado.

Tudo igual no final

Tentando mudar o panorama do primeiro tempo, Omar Marmoush finalizou a gol logo no primeiro minuto da segunda etapa, mas mandou para fora pelo lado direito.

A Austrália apostava na arma que tinha utilizado a Copa inteira. A altura do seu time. Em bola cruzada, zaga que tem média de altura de 1,90m conseguiu atrapalhar os egípcios e Mohamed Hany acabou atirando contra o próprio patrimônio para empatar o jogo.

Minutos antes, o lateral recebeu atendimento médico após uma pancada na cabeça e cair desacordado em campo. O time de Tony Popovic cresceu no jogo e começou a pressionar o Egito depois do gol. Salah e Marmoush continuavam apagados.

Depois da parada para a hidratação, o Egito piorou e não conseguia mais sair jogando do seu campo de defesa. As poucas vezes que chegava ao ataque pecava pela falta de objetividade.

Já nos acréscimos, o goleiro Patrick Beach fez uma defesa linda se esticando todo em uma das poucas chances do Egito, com uma mão só, depois de cabeceio de Rami Rabia quase na pequena área.

Nada de gols

Na prorrogação, as equipes não quiseram correr muitos riscos. Haissem Hassan, que entrou no segundo tempo, era o único jogador dos africanos que realmente se apresentava no ataque para tentar mudar o jogo.

A Austrália não chegou a finalizar nos primeiros 15 minutos da prorrogação. Na segunda etapa, o Egito se lançou mais ao ataque, tentando vencer a partida, mas não conseguiu passar pela muralha australiana.

Mirando os pênaltis, Patrick Beach saiu para dar lugar a Mathew Ryan na Austrália.

Pênaltis

Austrália 2×4 Egito

Fizeram – Egito: Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, Hossam Abdelmaguid.

Austrália: Jackson Irvine, Awer Mabil

Perderam – Austrália: Harry Souttar, Lucas Herrington.

Nos pênaltis, a estrela de Salah brilhou na bela cobrança de cavadinha. Mathew Ryan não conseguiu mostrar por que entrou no jogo. O zagueiro de quase dois metros, Harry Souttar, que por vezes foi herói da seleção, dessa vez foi vilão, desperdiçando a primeira cobrança.

O jovem de 18 anos, Lucas Harrington, também perdeu a sua e complicou a Austrália, que deu adeus à competição. Já o Egito, liderado por Salah, que não fez um bom jogo, mas acertou sua cobrança em uma bela batida de cavadinha, avança pela primeira vez às oitavas de final da Copa do Mundo.