Em jogo de 10 gols, Inglaterra vence a França na disputa de terceiro lugar da Copa

A Inglaterra bateu a França por 6 a 4 na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O resultado não muda muita coisa na competição, mas deu a artilharia histórica isolada da competição para Kylian Mbappé.

A disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo é normalmente o jogo mais melancólico das competições. Fica um grande sentimento de frustração no ar pelo que poderia ter sido para ambas as seleções. É uma partida que ninguém lembra, sendo vencedor ou perdedor. Não foi o que transpareceu na tarde deste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

Se imaginava que o principal motivo que poderia animar o jogo era Kylian Mbappé, que poderia conquistar a artilharia da competição, ou pelo menos se colocar bem na disputa. Lionel Messi, seu competidor na corrida pela Chuteira de Ouro, ainda joga amanhã a grande final contra a Espanha. O craque francês fez o seu trabalho.

O que aconteceu foi uma Inglaterra que entrou com a faca entre os dentes, depois de uma atitude apática no segundo tempo contra a Argentina. Thomas Tuchel, muito criticado na queda para os hermanos, conseguiu motivar seu time pelo resultado, que é mais simbólico do que qualquer outra coisa.

Na primeira etapa, a Inglaterra mordeu a todo momento e os gols foram saindo. Um, dois, três, quatro. A irreconhecível França não viu a cor da bola durante 45 minutos. Os ingleses marcavam sem dificuldade, ameaçando marcar uma goleada histórica. Os franceses pareciam não ligar muito para o jogo, apesar de ser a despedida do técnico Didier Deschamps.

No segundo tempo, o técnico mostrou por que foi campeão em 2018 e finalista em 2022. Colocou quatro jogadores, entre eles Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, e a reação francesa começou. Do mesmo jeito que levaram os gols, a França foi marcando. A estrela de Mbappé brilhou e ele marcou dois gols. Barcola também descontou.

Mas a França perdeu dois gols feitos com Olise e acabou deixando a Inglaterra ampliar depois de um pênalti marcado por Saka, chegando ao seu hat-trick. Nos dois últimos minutos, Inglaterra e França ainda trocaram gols, mas o resultado final ficou positivo para a Inglaterra. No final, o questionado time de Tuchel termina sua passagem na Copa de 2026 com uma nota positiva.

Uma grande partida para marcar a despedida de Deschamps, que sai com a derrota, mas com uma carreira gigante e vitoriosa à frente da seleção francesa. Venceu a Copa de 2018, Liga das Nações da Uefa em 2021, e foi vice-campeão da Copa passada.

Atropelo

Muita gente esperava que a França fosse descontar a frustração da eliminação para a Espanha na Inglaterra. Mas quem estava ligado no jogo era o time de Thomas Tuchel. Declan Rice roubou a bola no meio de campo, carregou e finalizou de fora da área para abrir o placar com menos de três minutos de jogo.

O time de Didier Deschamps parecia um tanto abatido em campo, não conseguindo impor seu estilo de jogo, enquanto os ingleses entraram com muito mais intensidade do que no segundo tempo contra a Argentina.

Com 18 minutos, o segundo gol: Ezri Konsa subiu mais que Adrien Rabiot em cobrança de escanteio e ampliou o placar. Não era mesmo a tarde da França. Em contra-ataque, Marcus Rashford atravessou o campo para ficar cara a cara com Mike Maignan.

O goleiro francês abafou e conseguiu defender. Mas a defesa francesa, perdida no jogo, deixou Rashford e Bukayo Saka finalizarem ainda mais duas vezes antes do jogador do Arsenal marcar o terceiro.

Quase no fim da primeira etapa, Saka recebeu fazendo infiltração na entrada da área, bateu cruzado e colocou no cantinho de Maignan para fazer o quarto. A seleção francesa caminhava para uma derrota histórica em Copas do Mundo.

Reação francesa

Kylian Mbappé não se renderia tão fácil. Com três minutos jogados da segunda etapa, o camisa 10 recebeu uma bola milimétrica de Michael Olise nas costas da zaga para descontar no placar e se isolar como maior artilheiro de todos os tempos em Copas. Pelo menos até amanhã. São 22 jogos e 21 gols.

A energia do time francês mudou completamente. Mbappé enfiou a bola na corrida de Barcala sozinho, arrancando pela lateral, e marcou mais um. 4 a 2, e o placar ia diminuindo.

Agora quem corria atrás da bola era a Inglaterra, que já não pressionava mais para tentar roubar a bola no ataque. A França ia tocando a bola como queria. Trabalhando a bola no ataque, Ousmane Dembelé, Olise e Mbappé armaram bela jogada com passes de primeira que deixaram o craque de frente para o gol. 3 a 4. Faltava mais um gol.

O que aconteceu, porém, foi um grande desperdício de chances e mais chances de empatar o jogo. Olise perdeu dois gols cara a cara com Dean Henderson. E, com apenas 5 minutos para o fim, veio o troco. Malo Gusto derrubou Djed Spence em velocidade na área, marcando um pênalti. Saka bateu e colocou a bola no canto direito; Maignan caiu para o outro lado. O hat-trick do camisa 7 estava completo.

Mas a França não desistiu da partida. Dayot Upamecano achou Dembélé na ponta direita, que trouxe a bola para dentro, cortando a zaga e descontando mais um. A Inglaterra decidiu que não deixaria dúvida sobre o resultado. No último minuto, Bellingham arrancou com a bola do meio-campo, driblou a zaga francesa algumas vezes e fechou o placar.