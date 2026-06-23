Em jogo insosso, Inglaterra para no bloqueio de Gana e empata sem gols na Copa do Mundo

As duas equipes ficaram empatadas também na liderança do Grupo L, com quatro pontos

A Inglaterra empatou com Gana em jogo pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos, por 0 a 0. As duas equipes ficaram também empatadas na liderança do grupo, com 4 pontos.

A Inglaterra chegou como favorita após golear a Croácia por 4 a 2 no primeiro confronto europeu da Copa, com direito a dois gols de Harry Kane.

Gana também veio de uma magra vitória contra o fraco Panamá, por 1 a 0 com um gol salvador no finalzinho.

A estratégia ganesa era de se fechar e apostar em um possível contra-ataque, o que deu certo no primeiro tempo. Apesar dos 79% de posse de bola, a Inglaterra finalizou apenas 6 vezes e nenhuma com real chance de gol. Foi um primeiro tempo bem sonolento.

Se no primeiro jogo foi a vitória da convocação polêmica de Thomas Tuchel, hoje o alemão com certeza será criticado nos tabloides ingleses pela falta de soluções ofensivas.

No segundo tempo, parecia que a Inglaterra jogava ainda mais sem rumo, apesar de finalizar mais vezes. Gana ainda teve uma chance de vencer a batalha, mas acabou desperdiçando depois de duas finalizações ruins de Prince Kwabena Adu.

A Inglaterra conseguiu empatar com 79% de posse e 19 finalizações. Bravos os defensores de Gana jogam Tuchel aos leões da imprensa inglesa.

Deu sono

Gana começou a partida como era esperado. O time do português Carlos Queiroz jogava completamente recuado, na esperança de arrancar um empate ou até, quem sabe, roubar uma vitória em contra-ataque.

O time do alemão Thomas Tuchel esperava pela oportunidade perfeita para furar o bloqueio, ainda com Bukayo Saka no banco. Os ingleses conseguiam trocar passes e chegar na área ganesa, mas eram travados na hora de finalizar.

Um choque de cabeça entre o lateral Reece James, da Inglaterra, e Jordan Ayew, de Gana, paralisou a partida por alguns minutos e foi emendado na parada para beber água. O camisa 9 ganês teve que jogar o resto da partida com um curativo na cabeça. James, apesar de aparentar estar meio grogue depois da pancada, voltou para a partida normalmente.

Com 30 minutos do primeiro tempo, a Inglaterra tinha 86% de posse de bola, mas apenas 3 finalizações. A tática era clara. Apostar no um contra um dos pontas, Anthony Gordon e Noni Madueke, e cruzar para a área procurando a finalização. Porém, a blitz de Gana não seria vazada na primeira etapa. Primeiro tempo bem abaixo do esperado para o time inglês.

Kane descalibrado

A segunda etapa começou como terminou a primeira. A Inglaterra continuava tendo problemas para achar espaços no bloqueio ganês.

Com dez minutos, depois de mais uma finalização cortada pela defesa, Gordon conseguiu finalizar a gol sem ser interrompido, porém o goleiro Benjamin Asare conseguiu encaixar a bola.

Com 20 minutos, Tuchel colocou Saka na partida, no lugar de Gordon. Harry Kane tentou, conseguiu finalizar no segundo tempo, mas também parou no goleiro.

Com menos de 20 minutos para o fim do jogo, Prince Kwabena Adu, que entrou no lugar de Ayew, conseguiu roubar a bola na intermediária e arrancou em direção ao gol, na chance de Gana ganhar o jogo. Porém não conseguiu vencer o goleiro Jordan Pickford depois de trombada de Ezri Konsa, e ainda finalizou em cima do companheiro em posição de impedimento no rebote. Era a chance de Gana.

Faltando 5 minutos, Nico O’Reilley cabeceou a bola depois de mais um cruzamento, no travessão. A bola voltou no pé de Harry Kane, praticamente na pequena área, e o camisa 9 do Bayern de Munique isolou a bola na melhor chance inglesa. Lembrando que estamos em um estádio de futebol americano, Kane marcou um field goal.

A partida acaba empatada, e aumenta muito as chances da brava Gana se classificar para a próxima fase.