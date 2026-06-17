Em duelo Kane x Modrić, Inglaterra vence a Croácia na estreia da Copa em jogo alucinante

O camisa 9 inglês marcou dois e se igualou a Gary Lineker na competição, com 10 gols

Inglaterra e Croácia se enfrentaram nesta quarta-feira (17) pelo Grupo L, no primeiro jogo europeu da Copa do Mundo de 2026. A partida entregou o grande espetáculo que todos esperavam. A Inglaterra venceu por 4 a 2 em um jogo de alta velocidade.

O time de Luka Modrić chega em tom de despedida, já que essa será a despedida de vários jogadores que estavam presentes no time que foi vice-campeão em 2018, que inclusive eliminou os ingleses na semifinal.

Já a Inglaterra chegava com o peso de vencer após uma convocação extremamente polêmica do técnico alemão Thomas Tuchel. Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer, considerados medalhões do time, ficaram de fora da convocação final.

O jogo mostrou uma Inglaterra que, no primeiro tempo, aproveitou suas chances em bola parada com a estrela de Harry Kane. Já a Croácia se valeu da boa pressão alta e recuperação de bola para marcar seus gols.

Já na segunda etapa, a pressão inglesa foi mais forte, Bellingham fez o seu e o time obrigou Livaković a fazer diversas defesas. A convocação de Tuchel deu seu primeiro resultado positivo na Copa.

Kane faz história

As equipes chegaram à partida se estudando. Trocavam alguns ataques, mas nada que gerasse muito perigo. Porém, aos 8 minutos de jogo, Modrić acertou Nuni Madueke dentro da área antes da bola. Harry Kane parou em Dominik Livaković, em chute baixo e fraco. Mas a glória croata durou pouco.

O juiz francês Clement Turpin mandou o lance voltar, e dessa vez o artilheiro não desperdiçou. Colocou um belo chute no lado direito do gol, mesmo em que tinha perdido, mas dessa vez bateu alto, sem chance de defesa.

Depois do gol, a pressão alta imposta pela Croácia obrigava a Inglaterra a abusar de lançamentos para frente. O time de Tuchel se defendia bem, apostava em contra-ataques usando a velocidade de Jude Bellingham, Madueke e a habilidade de Kane.

As linhas altas do técnico Zlatko Dalić deram resultado. Depois de desarme no campo de ataque, Petar Sučić foi acionado na direita e cortou a zaga, recuou para Martin Baturina, que fez um golaço da entrada da área, apesar de Jordan Pickford ter tocado a bola.

Antes do fim do primeiro tempo, em escanteio para a Inglaterra, a bola procura Harry Kane. Uma cabeçada forte para baixo para colocar a Inglaterra na liderança de novo, subindo sem marcação. O camisa 9 se igualou a Gary Lineker em gols nas Copas, com 10 gols.

Mas a vice-campeã de 2018 não dava sinais de desistir do jogo. Em lançamento para dentro da área, Ivan Perišić cabeceou com leveza para deixar Petar Musa na frente do gol sem marcação, para deixar tudo empatado, no último lance do primeiro tempo.

Ritmo alucinado

Quase não deu tempo de começar a segunda etapa e Bellingham ampliou para a Inglaterra, arrancando pela direita, vencendo Mario Pašalić na corrida e finalizando no lado esquerdo do goleiro, após a bola bater caprichosamente na trave. Tudo isso com um minuto na segunda etapa.

A Inglaterra ganhou fôlego depois do terceiro gol. Livaković foi obrigado a fazer duas belas defesas nos próximos minutos. Modrić foi substituído por Mateo Kovačić. O veterano não parecia acompanhar o ritmo alucinado da partida.

Se tinha sofrido no primeiro tempo com as roubadas de bola em pressão alta, no segundo a Inglaterra passou a envolver os croatas em campo. Marco Pašalić ainda finalizou bem em uma das raras chances croatas, mas Pickford foi seguro na defesa.

A Croácia não conseguia mais segurar a velocidade e intensidade inglesa. A partida reservou um gol para o reserva Marcus Rashford, com menos de 5 minutos para o fim do jogo. O camisa 11 aproveitou, de novo, um ataque rápido para furar o bom goleiro da Croácia, que impediu uma goleada.

O time de Tuchel não diminuiu o ritmo nem nos acréscimos. A aposta do alemão, pelo menos na estreia, deu muito certo.