Empate do Uruguai com a Arábia Saudita amplia jejum de vitórias da América do Sul na Copa

Uruguaios foram a quarta equipe da região a entrar em campo, mas não conseguiu somar três pontos

O empate do Uruguai com a Arábia Saudita amplicou o a má fase da América do Sul na Copa de 2026. Nenhum time da região conseguiu vencer na competição até agora. A equipe celeste, que foi a quarta a entrar em campo, assim como as outras, não conseguiu somar os três pontos, mas garantiu um, deixando o Grupo H embolado, já que todos os times empataram – mais cedo a Espanha ficou no 1 a 1 com Cabo Verde, a primeira zebra da edição deste ano.

Com o resultado, apesar de todos somarem um ponto, no critério desempate a seleção do Uruguai ocupa atualmente a primeira posição do grupo, seguida por Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde.

Resultados da América do Sul

EUA 4 x 1 Paraguai

Brasil 1 x 1 Marrocos

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

Nesta terça-feira (15), é a vez da Argentina, atual campeã, entrar em campo e uma esperança para a região que não tem conseguido superar adversários de nenhuam parte do mapa. A Colômbia também é uma promessa. Faz sua estreia na quarta-feira (17) contra o Uzbequistão, no último jogo da primara rodada da fase de grupos da competição.

Como foi o jogo?

Em busca de sua terceira estrela e de quebrar o jejum de 76 anos sem ganhar a Copa do Mundo, o Uruguai fez sua estreia na Copa do Mundo com uma seleção renovada, sem peças-chaves que por anos fizeram a diferença na seleção celeste, como Luiz Suárez.

A Arábia Saudita, que em 2024 surpreendeu o mundo ao derrota a Argentina – que viria a se tornar campeã – por 2 a 1, e repetiu o feito, dessa vez, empatando com o Uruguai em 1 a 1. Resultado que amplia a pressão sobre o treinador Marcelo Bielsa.

O primeiro a pressionar foi o Uruguai. Maximiliano Araujo chutou de fora da área com direção certa, mas foi superado por Mohammed Al-Owais, goleiro da Arábia. A partida era equilibrada entre uma campeão do mundo e uma Seleção que teve sua melhor campanha em 1994, quando avançou para as oitvadas de final, mesmo ano de sua primeira participação no toneio.

Após a pausa para hidratação, o Uruguai tentou de novo, dessa vez em um peixinho com Federico Vinas, mas mais uma vez Al-Owais acabou com a graça uruguaia e defendeu o que poderia ter sido o primeiro gol do jogo.

Se de um lado o Uruguai parava no goleiro da Arábia, os árabes também não superavam o goleiro uruguaio – que já foi treinado pora Tafarel. Em um chute de Abdulelah Al Amrim, Muslera fez uma defesaça e manteve a partida empatada sem gols.

Só que no lance seguinte, a precisão da Arábia falou mais alto e a rede balançou. Aos 40 minutos com Al Amri, que já tinha tentado a sorte anteiormente, aproveitou o rebote e, dessa vez, deixou a bola no fundo do gol. Colocando a Arábia na frente.

Segundo tempo

Com menos de um minuto da etapa final, o Uruguai foi para cima. Mas seguiu se m superar o goleiro Mohammed Al-Owais. A pressão continuou. Aos 15 minutos, o Manuel Ugarte levou a torcida a loucura quando acertou a trave. Lance que fez o goleiro da Arábia Saudita precisar de atendimento.

A pressão dos uruguaios surtiu efeito por volta dos 35 minutos do segundo tempo, quando Federico Vinas acertou uma caebçada nas mãos do goleiro da Arábia Saudita e, no rebote, Maximiliano Araujo chutou cruzado e conseguiu balançar às redes, fazendo jus as mudanças apresentadas por Bielsa e ao domínio uruguaio que se fez presente durante todo o tempo do jogo.

Delacruz teve a chance de matar o jogo, mas mais uma vez o goleiro da Arábia fez a diferença, evitando o que poderia ser o segundo gol da Seleção da América do Sul.